Još nekoliko dana vrućine, a onda stiže velika promjena vremena

Ciklona nad Atlantikom spustit će se prema jugu, nad Sjeverno more, a njezino će se središte nalaziti između obala Velike Britanije i Norveške. Hladan i nestabilan morski zrak prodrijet će nad zapadnu i srednju Europu, ali će se zaustaviti na Alpama. Mlazna struja koja obilazi ciklonu s južne strane spustit će se do Alpa, zaobići ih sa zapadne strane, nakon čega će u Genovskom zaljevu doći do brzog razvoja ciklone.