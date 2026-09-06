VREMENSKA PROGNOZA
Još nekoliko dana vrućine, a onda stiže velika promjena vremena
Nad Tihim oceanom, od istoka prema zapadu, kreće se niz od tri tropska ciklona ili uragana, koji na svojem putu slijede toplu površinu oceana zagrijanu djelovanjem El Niña. Nad Atlantikom sezona uragana kasni, dok se duboka ciklona između Islanda i Velike Britanije polako premješta prema istoku.
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Nad Skandinavijom se nalazi greben visokog tlaka povezan s anticiklonom čije je središte nad srednjom Europom. Prema zapadu je povezana s azorskom anticiklonom, prema jugu se proteže do obala sjeverne Afrike i pokriva Sredozemlje, dok na istoku doseže do Crnog mora.
Naši krajevi trenutačno su pod utjecajem visokog tlaka anticiklone, koja podržava vedro i stabilno vrijeme te dotok toplog i suhog zraka sa sjevera Afrike. Međutim, sljedeći tjedan očekuju se brze promjene vremena nad zapadnom Europom, a potkraj tjedna i u našim krajevima.
Ciklona nad Atlantikom spustit će se prema jugu, nad Sjeverno more, a njezino će se središte nalaziti između obala Velike Britanije i Norveške. Hladan i nestabilan morski zrak prodrijet će nad zapadnu i srednju Europu, ali će se zaustaviti na Alpama. Mlazna struja koja obilazi ciklonu s južne strane spustit će se do Alpa, zaobići ih sa zapadne strane, nakon čega će u Genovskom zaljevu doći do brzog razvoja ciklone.
Genovska ciklona, mlazna struja nad Alpama i s njom povezana hladna fronta počet će utjecati na vrijeme u našim krajevima od sredine sljedećeg tjedna. Prije prodora hladne fronte, zbog južnog i jugozapadnog strujanja, zapuhat će jako jugo. Pritok vlage dodatno će pojačati osjet topline pa će biti vruće i sparno.
Prema trenutačnim izračunima prognostičkih modela, hladna fronta praćena grmljavinom, pljuskovima i kišom te jakim, na udare i olujnim vjetrom zahvatit će sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti te sjeverni i srednji Jadran u noći sa srijede na četvrtak. Tijekom četvrtka proširit će se na cijelu zemlju.
Pretežno sunčano, toplo i vruće vrijeme
Nakon prolaska fronte na sjevernom Jadranu zapuhat će jaka, mjestimice i olujna bura. Temperatura zraka u unutrašnjosti past će za 12 do 15 stupnjeva, a na Jadranu i u krajevima uz Jadran za 8 do 10 stupnjeva.
Danas će biti sunčano i vruće uz slab sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu će puhati maestral. Krajem dana i tijekom noći u podvelebitskom primorju zapuhat će slaba bura. DHMZ upozorava na toplinski val na Jadranu, koji će potrajati do sredine tjedna. Temperatura mora kreće se od 25 do 28 stupnjeva.
U ponedjeljak i utorak očekuje se pretežno sunčano, toplo i vruće vrijeme. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti bit će oko 17 stupnjeva, a na Jadranu oko 23. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti kretat će se od 30 do 31 stupanj, dok će na Jadranu biti oko 34 stupnja, uz slab do umjeren maestral.
U srijedu će zapuhati jugo, a dnevne temperature i dalje će biti visoke, oko 32 stupnja u unutrašnjosti i do 35 stupnjeva na Jadranu. Navečer i tijekom noći očekuje se postupno povećanje naoblake te dolazak hladne fronte sa sjeverozapada.
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