Oglas

TELEFONSKA SJEDNICA

Dan nakon prosvjeda oglasila se Vlada

author
N1 Info
|
06. ruj. 2026. 12:19
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Andrej Plenković, sjednica
Neva Zganec/PIXSELL

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu zbog pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara na području općine Prozor-Rama.

Oglas

Odluka o prelasku hrvatske državne granice donesena je u skladu s člankom 56. Zakona o obrani.

Slanju pomoći prethodio je telefonski razgovor predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, koja je Hrvatsku zamolila za pomoć u gašenju požara.

Za izvršenje zadaće odobreno je angažiranje dvaju zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva. U Bosnu i Hercegovinu bit će upućene i dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koje će sudjelovati u gašenju požara.

Tijekom sjednice nije bilo riječi o jučerašnjem prosvjedu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
andrej plenković bih požar vlada

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ