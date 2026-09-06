TELEFONSKA SJEDNICA
Dan nakon prosvjeda oglasila se Vlada
Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu zbog pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara na području općine Prozor-Rama.
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Odluka o prelasku hrvatske državne granice donesena je u skladu s člankom 56. Zakona o obrani.
Slanju pomoći prethodio je telefonski razgovor predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, koja je Hrvatsku zamolila za pomoć u gašenju požara.
Za izvršenje zadaće odobreno je angažiranje dvaju zrakoplova Canadair CL-415 Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva. U Bosnu i Hercegovinu bit će upućene i dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koje će sudjelovati u gašenju požara.
Tijekom sjednice nije bilo riječi o jučerašnjem prosvjedu.
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