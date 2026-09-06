ORGANIZATORIMA SE NIJE SVIDIO
Ova inicijativa iz Zagreba nije mogla održati govor na prosvjedu: Donosimo njegov sadržaj
Građanska inicijativa Maksimir za Zagreb (GIMZ) trebala je jučer sudjelovati u programu prosvjeda #HodajZaLiku, hodaj za Hrvatsku, no večer prije objavljeno je da ipak neće govoriti s pozornice.
Kako se navodi u priopćenju, organizatori su ih obavijestili da njihovi zahtjevi i pripremljeni govor nisu primjereni programu jer uključuju otvoren poziv na političku odgovornost, dok takve poruke nisu predviđene sa službene pozornice.
GIMZ pritom naglašava da poštuje pravo organizatora da određuje program i ne želi ovu odluku pretvarati u sukob među građanskim inicijativama. Prosvjed je svejedno podržan, a poruka koja je namjeravana izgovoriti, za njih je "dovoljno važna da ostane neizrečena".
Govor njihove predstavnice Ive Dim prenosimo u cijelosti:
"Prvo želim toplu dobrodošlicu Ličanima i želim zahvaliti organizatorima. Hvala svima koji ste doputovali u Zagreb iz cijele Hrvatske i Purgerima koji su pomogli u organizaciji.
Dragi ljudi, danas nas je okupila jedna tema - otpad - ali ja nisam došla govoriti o tome. Nakon svega što smo saznali, Gospić više nije priča samo o otpadu ili zagađenju vode. Voda ne poznaje granice, stranke ni ideologije, ona nas povezuje, a Gospić nas danas podsjeća da je zaštita vode pitanje opstanka svih nas.
Gospić je priča o NAŠOJ državi. O administraciji koja je zarobila našu državu i koja je znala. Priča o institucijama koje imaju ovlasti, o ljudima koji imaju funkcije, i o sustavu koji ima zakone, inspekcije, ministarstva, policiju, državna tijela, lokalnu vlast – sve ono što MI građani financiramo plaćanjem poreza kako bi nas oni kolektivno zaštitili kad sami sebe ne možemo. To je funkcija države. I zato vam danas - Vlado Republike Hrvatske - moramo postaviti pitanje koje je puno veće od pitanja gdje će završiti sav taj otpad.
Što se mora dogoditi u Hrvatskoj da bi netko konačno preuzeo političku odgovornost?
Koliko dugo država mora znati da bi reagirala?
Koliko institucija mora zakazati?
Koliko upozorenja mora biti ignorirano?
Koliko zemlje moramo zagaditi?
Koliko se ljudi mora zapitati je li sigurno ono što piju, jedu i udišu?
Koliko se još ljudi mora potrovati?
Koliko se Hrvata mora pojaviti na ovom trgu?
Dosta je!
Za ovo ste, gospodo iz Vlade, VI odgovorni!
Raščistimo jedno osnovno demokratsko pitanje - politička odgovornost. Jasno je svima da policija, DORH, USKOK, i na kraju SUD odlučuje je li tko kazneno kriv. Ali politička odgovornost je pitanje za NAS, građane. Politička odgovornost ne počinje presudom. Vlada ne odgovara kazneno. Vlada odgovara politički za sustav kojim upravlja LOŠE!
Ne želimo politizirati ni Gospić ni naše pravo na zdrav okoliš. No, Gospić je već odavno političko pitanje. Ovo je posljedica političke volje prema krupnom kapitalu i privatnim interesima! Kada institucije godinama ne uspijevaju zaštititi građane, okoliš i javni interes, to JEST političko pitanje! Kad zaštitu okoliša potpisuju osobe koje su financijski i politički motivirane, to JEST političko pitanje! Kada sustav reagira tek nakon što problem postane nemoguće sakriti – to JEST političko pitanje! Kada građani moraju organizirati prosvjede da bi država počela RADITI svoj posao, to je onda ozbiljan politički problem! Imamo problem s administracijom koja je od nas tražila povjerenje i GRUBO ga izigrala ukravši budućnost nama i našoj djeci!
Sanacija Gospića nije politička usluga niti poklon građanima. To je vaša obaveza koju mi plaćamo.
Mi financiramo ministarstva, inspekcije, nalaze i navodnu stručnost. Financiramo institucije koje su trebale DAVNO spriječiti da danas uopće stojimo ovdje. Dosta je. Nećemo se natezati ili izraziti zahvalnost za to što će Vlada možda početi popravljati posljedice VLASTITOG neuspjeha. Ova se Vlada pokazala neiskrena, nesposobna, nestručna i neadekvatna. Nije sposobna držati pod potpunom kontrolom niti vlastite tokove otpada, a kamoli ponuditi sustavno rješenje i primjeniti zakon koji ograničava uvoz opasnog otpada iz drugih zemalja. Ako nakon ovog prosvjeda NEKIM čudom i očistimo jednu lokaciju, a sustav ostane isti, samo čekamo ime sljedećeg grada.
Dosta je.
Želim biti potpuno jasna. Danas postavljamo standard. Ne zanima nas najjeftinija politička predstava plavih, crvenih, žutih i svih ostalih koji se šlepaju na grbači nas neovisnih, nezatrovanih i sposobnih građana. Najvažnija stvar koju danas moramo razumjeti jest da Hrvatska nije samo Gospić. Hrvatska smo svi mi!
Ovo nije radikalizam i nije još jedna vaša manipulacija u kojoj ćete nam prilijepiti ETIKETE, polarizaciju i razjedinjenje! Ni vi lijevi, ni vi desni, a ni vi u centru. Mi želimo uređenu državu u službi naroda, u službi svih nas i jednako za sve nas! Zahtjev za funkcionalnom državom u Hrvatskoj se pokušava prikazati kao nešto radikalno. Nije!
Radikalno je očekivati od građana da žive uz tisuće tona otpada i vjerovati da će sve biti u redu. Radikalno je očekivati da institucije mogu godinama zakazivati bez posljedica, i da se nakon svakog skandala malo uzrujamo, malo vičemo, malo pričekamo i onda nastavimo kao da se ništa nije dogodilo.
I zato je važno što smo danas ovdje. Možete ignorirati dopis, možete ignorirati pitanje male građanske inicijative iz Gospića, možete pokušati diskreditirati nas građane, aktiviste kao neuku rulju - to smo sve već čuli i vidjeli. Možete nas pokušati dijeliti na lijeve, desne i nečije druge! Mi nismo nemoćni i ovo nije samo borba ljudi iz Gospića. Ovo je pitanje kakvu Hrvatsku ostavljamo svojoj djeci. Ili državu u kojoj vlast konačno zna da funkcija nije privilegija, da institucija nije stranačka imovina, a javni interes nije preporuka.
Politička odgovornost ima osobnu i političku posljedicu. Zato iz Zagreba danas, u ime Gospića, Jakuševca, Resnika, Čreta, Kosnice, Podsuseda, Siska, Promine, Sovjaka i svih mjesta gdje se ponavlja upravo isti ovakav obrazac, neka ode poruka cijeloj Hrvatskoj. I gradska i nacionalna Vlast iznova su propustile zaštiti građane od spalionice na Rebru, od kompostane u Maksimiru, od lošeg projekta na Resniku, pa sve do Jakuševca koji je u stanju kakvom jest, a cijenu njihove nesposobnosti ponovo plaćaju građani, i to ne samo novcem već svojim zdravljem, sigurnošću i dostojanstvom!
Gospić mora biti posljednji put kada građani dokazuju državi da zaslužuju potpunu zaštitu!
Dosta je. Nisu naši očevi i djedovi ginuli za ovo!
Država nije vaša! Država služi građanima! A dodjeljena Vlast je velika čast i odgovornost kojom se štiti SVE građane jednako. Zaboravljate da Vlada nije jednako država. Vlada je privremena administracija koja je dužna služiti svim građanima.
Želimo zaštitu naših osnovnih prava.
Želimo zaštitu našeg javnog dobra.
Želimo zaštitu naše države.
Hvala vam."
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