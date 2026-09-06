Ova inicijativa iz Zagreba nije mogla održati govor na prosvjedu: Donosimo njegov sadržaj

Ne želimo politizirati ni Gospić ni naše pravo na zdrav okoliš. No, Gospić je već odavno političko pitanje. Ovo je posljedica političke volje prema krupnom kapitalu i privatnim interesima! Kada institucije godinama ne uspijevaju zaštititi građane, okoliš i javni interes, to JEST političko pitanje! Kad zaštitu okoliša potpisuju osobe koje su financijski i politički motivirane, to JEST političko pitanje! Kada sustav reagira tek nakon što problem postane nemoguće sakriti – to JEST političko pitanje! Kada građani moraju organizirati prosvjede da bi država počela RADITI svoj posao, to je onda ozbiljan politički problem! Imamo problem s administracijom koja je od nas tražila povjerenje i GRUBO ga izigrala ukravši budućnost nama i našoj djeci!