Dvije inspekcije u provjeri

Dok je trajala sjednica Moby Drea, u centru Splita uklanjao se azbest s ilegalnih kioska

N1 Info
04. ruj. 2025. 19:18
22.02.2025., Split - Subotnje poslijepodne na Splitskoj Rivi i Centru grada. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zbog uklanjanja ilegalnih kioska nad usjekom pruge, reagirao je Državni inspektorat.

Razlog je sumnja na pravilno postupanje s azbestom, stoga su dvije inspekcije poslane, jedna za zaštitu rada te druga za okoliš.

'Slijedom radova uklanjanja koji se obavljaju na predmetnoj lokaciji obavještavamo vas da je u tijeku inspekcijski nadzor nadležnih inspekcija, inspekcije rada u području zaštite na radu i inspekcije zaštite okoliša. Po okončanju inspekcijskog nadzora možemo pružiti informaciju o utvrđenim činjenicama i eventualno poduzetim mjerama', naveli su u Državnom inspektoratu.

Prije više od tri desetljeća su postavljeni kiosci, a dugi niz godina stoje zatvoreni jer su bespravni, piše Dalmatinski portal.

Na inicijativu prethodne gradske vlasti konačno se pokrenula građevinska inspekcija. Grad Split izvodi rušenje preko firme koju su angažirali.

'Izvođač radova je odgovoran da se pokrov postavi u vreće prema propisima, a adekvatno će ga zbrinuti tvrtka Cian', obrazložili su još jučer u Banovini.

Splićani su se, podsjetimo, uzrujali zbog načina micanja ilegalnih kioska u ulici Čulića dvori. Uznemirili su se zbog skidanja trnite, jednog od najpoznatijih krovnih pokrova koji sadrži azbest. Bagerom se skidao, pri čemu je na video snimkama vidljivo i mrvljenje određenog dijela. Da ironija bude veća, uklanjao se dok je trajala sjednica Gradskog vijeća sazvana zbog broda s azbestom u škveru. Moby Drea je otegljen, ali problem s azbestom u gradu je ostao.

No, gotovo sve kuće i zgrade u Splitu i diljem Hrvatske, sagrađene prije nekoliko desetljeća, sadrže azbest, jer je smatran najboljim materijalom. Pitanje koje se postavlja je gdje histerija ustupa mjesto razumu u borbi s ovim materijalom.

azbest split

