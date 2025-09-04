Dok je trajala sjednica Moby Drea, u centru Splita uklanjao se azbest s ilegalnih kioska

Splićani su se, podsjetimo, uzrujali zbog načina micanja ilegalnih kioska u ulici Čulića dvori. Uznemirili su se zbog skidanja trnite, jednog od najpoznatijih krovnih pokrova koji sadrži azbest. Bagerom se skidao, pri čemu je na video snimkama vidljivo i mrvljenje određenog dijela. Da ironija bude veća, uklanjao se dok je trajala sjednica Gradskog vijeća sazvana zbog broda s azbestom u škveru. Moby Drea je otegljen, ali problem s azbestom u gradu je ostao.