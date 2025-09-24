Oglas

Gradonačelnik Poreča

Loris Peršurić najavio kandidaturu za predsjednika IDS-a

author
Hina
|
24. ruj. 2025. 13:25
Loris Peršurić
PIXSELL / Patrik Macek

Aktualni vršitelji dužnosti predsjednika IDS-a, saborski zastupnik i gradonačelnik Poreča u trećem mandatu, Loris Peršurić najavio je da će se kandidirati na redovnim unutarstranačkim izborima za funkciju predsjednika IDS-a, priopćeno je u srijedu iz te stranke.

Peršurić je istaknuo kako vjeruje da će mu, kao i do sada, podršku pružiti njegova podružnica, Zajednica podružnice te na koncu i članovi stranke i fiducijari na Saboru.

"U proteklim mjesecima obišao sam cijeli teren i svakodnevno razgovaram s našim ljudima te osjećam iskrenu želju da IDS ostane snažna regionalna stranka, s vjerodostojnom i snažnom organizacijom na svim razinama, a veliki odaziv članova to mi i potvrđuje. Mi u IDS-u vjerujemo da je građanima dosta prepucavanja i praznih parola", poručio je Perušurić u priopćenju za javnost.

Dodao je kako upravo iz tog razloga svoju ulogu vidi kao pomirljivu i povezujuću jer je, kako je rekao, IDS-ova zadaća nuditi rješenja. "Naš rad mora donositi konkretan boljitak građanima svih dijelova Istre, Liburnije i Kvarnera", istaknuo je.

Naglasio je da je kao gradonačelnik i saborski zastupnik oduvijek davao veliki značaj radu na terenu, među ljudima, što su ljudi prepoznali i nagradili. Uz podršku građana, od iznimne važnosti mu je i podrška koju dobiva od dosadašnjih članova predsjedništva.

"Duboko sam zahvalan građanima koji prepoznaju trud i zalaganje, ali i kolegama u poslu i stranci koji dijele teret i odgovornost. Politika nije solo igra – ona zahtijeva timski rad, zajedništvo i iskrenu podršku. Uz dobar tim koji se već okuplja, uz pomoć svih naših podružnica, vjerujem da IDS može ostati najjača regionalna stranka u Istri i Hrvatskoj", poručio je Peršurić.

Teme
IDS Loris Peršurić poreč

