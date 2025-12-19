Imamo odgovor Bolta o novoj opciji: "Pratili smo povratne informacije, korisnicima je lakše na hrvatskom"

Kategorija se temelji isključivo na jezičnim kompetencijama i osmišljena je kako bi putnicima pružila još kvalitetnije i praktičnije iskustvo vožnje, a kao odgovor na potrebe različitih profila korisnika. Osnovna cijena vožnje ista je kao u kategoriji Bolt, no kao i kod svih drugih kategorija, može se razlikovati u određenim situacijama. Naime, korisnici mogu imati dodijeljene popuste koji se generiraju automatski i razlikuju se od korisnika do korisnika za neke kategorije te cijena bilo koje kategorije može u iznimnim situacijama nakratko porasti u razdobljima izrazito visoke potražnje.