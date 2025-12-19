VOZI 'HRVATSKI GOVORNIK'
Imamo odgovor Bolta o novoj opciji: "Pratili smo povratne informacije, korisnicima je lakše na hrvatskom"
Korisnicima taksi usluga platforme Bolt u Hrvatskoj nedavno se u mobilnoj aplikaciji za naručivanje vožnje pojavila mogućnost izbora vozača koji govori hrvatskim jezikom.
Mnogi su bili zatečeni opcijom 'hrvatski govornik' misleći isprva da je riječ o "zafrkanciji" kako nam je u srijedu rekao jedan Zagrepčanin. Osim toga, prema dostupnim ponudama vožnji u mobilnoj aplikaciji Bolta izabrana vožnja s vozačem koji je 'hrvatski govornik' skuplja je pedesetak posto od ostalih vožnji.
U međuvremenu smo dobili odgovore Bolta na nekoliko pitanja u vezi ove opcije: zašto su je uveli, je li to bilo na traženje ovdašnjih korisnika, imaju li sličnu opciju i na drugim tržištima na kojima posluju te zašto je skuplja u odnosu na druge ponuđene opcije vožnje.
"90 posto partner vozača govori hrvatski"
Donosimo odgovor Bolta:
"U skladu s fokusom na dodatnu pristupačnost i još kvalitetnije korisničko iskustvo, Bolt je proširio svoje kategorije i u Zagrebu uveo novu opciju 'Hrvatski govornik' koja je korisnicima dostupna od 1. prosinca 2025. godine. Ova kategorija je razvijena na temelju povratnih informacija korisnika koji ističu kako im komunikacija na hrvatskom jeziku znatno olakšava korištenje usluge i uzimajući u obzir da Bolt surađuje sa snažnom mrežom od nekoliko tisuća partner vozača diljem Hrvatske, od kojih oko 90 posto govori hrvatski.
Već u prva dva tjedna od uvođenja ove kategorije bilježimo značajan interes korisnika, uz iznimno pozitivne povratne informacije kako korisnika, tako i partner vozača.
Više starijih korisnika, oni manje govore engleski
Kako bi dodatno olakšao mobilnost starijim korisnicima i njihovim obiteljima, Bolt je ove godine predstavio i Obiteljski profil, funkciju koja omogućuje jednoj osobi da upravlja i plaća vožnje za do devet članova obitelji ili prijatelja putem jednog računa. Iako je korištenje usluga prijevoza među starijima najbrže rastuće, tehnološke i praktične prepreke i dalje ih ograničavaju. Obiteljski profil to rješava tako što jedna osoba može naručivati vožnje i upravljati plaćanjem za druge, a sve se vožnje naplaćuju s jednog računa.
Prema istraživanju Eurobarometra 'Europeans and their languages' koje je provela Europska komisija 2024. godine, udio stanovnika Hrvatske koji govore engleski jezik značajno varira među dobnim skupinama, a u dobi od 55+ godina iznosi manje od 13 posto. Prema podacima Eurobarometra engleskim jezikom u Hrvatskoj govori:
- 58,8% osoba u dobi od 15 do 34 godine
- 42,2% osoba u dobi od 35 do 54 godine
- svega 12,6% osoba starijih od 55 godina.
Slični podaci dolaze i iz izvještaja Državnog zavoda za statistiku (DZS) 'Anketa o obrazovanju odraslih u 2022.' gdje starije dobne skupine (55–64 i 65–69) imaju znatno veći udio osoba koje ne govore strani jezik u odnosu na mlađe dobne skupine. Ovi podaci jasno ukazuju na potrebu za dodatnim mogućnostima komunikacije na hrvatskom jeziku u svim dobnim skupinama, a osobito među starijim od 55+.
Još praktičnije iskustvo vožnje
U kategoriju 'Hrvatski govornik' uključeni su svi partner vozači koji aktivno koriste hrvatski jezik minimalno na razini B1, bilo da je riječ o domaćim vozačima, stranim vozačima, državljanima susjednih ili trećih zemalja. Kao što smo već naveli, bitno je istaknuti da Bolt raspolaže snažnom mrežom od nekoliko tisuća partner vozača diljem Hrvatske, od kojih oko 90 posto govori hrvatski jezik.
Kategorija se temelji isključivo na jezičnim kompetencijama i osmišljena je kako bi putnicima pružila još kvalitetnije i praktičnije iskustvo vožnje, a kao odgovor na potrebe različitih profila korisnika. Osnovna cijena vožnje ista je kao u kategoriji Bolt, no kao i kod svih drugih kategorija, može se razlikovati u određenim situacijama. Naime, korisnici mogu imati dodijeljene popuste koji se generiraju automatski i razlikuju se od korisnika do korisnika za neke kategorije te cijena bilo koje kategorije može u iznimnim situacijama nakratko porasti u razdobljima izrazito visoke potražnje.
"Popusti se ne odražavaju na zaradu vozača"
Vezano uz objavu s Vašeg portala i navode: "Koliko čitam po Fejsu, vozači su prvo bili oduševljeni time, ali sada su već skužili da im je zarada na tome manja nego na drugim načinima vožnje pa su uvrijeđeni. Razumljivo. Čovjek bi pomislio da je poznavanje hrvatskog u Hrvatskoj plus, ali izgleda da nije", dodao je drugi.”, moramo demantirati netočnost navoda.
Važno je naglasiti da su popusti za korisnike u 100-postotnom iznosu financirani od strane Bolta te partner vozači uvijek primaju puni iznos vrijednosti vožnje i dodijeljeni popusti se ni na koji način ne odražavaju na njihovu zaradu. Time se osigurava da partner vozači za svaku obavljenu vožnju ostvaruju puni prihod, umanjen isključivo za standardnu proviziju, dok razliku do iznosa umanjenog popustom u cijelosti pokriva Bolt.
Opcija dostupna u Zagrebu, Varšavi i na Malti
Bolt nastavlja pažljivo pratiti povratne informacije korisnika, aktivno prilagođavajući svoje usluge s poboljšanjem pristupačnosti i širenjem izbora opcija prilagođenih specifičnim potrebama korisnika za kontinuirani razvoj pouzdane, pristupačne i održive mobilnosti.
Boltova liderska pozicija na tržištu dodatno potvrđuje visoku kvalitetu, sigurnost i pouzdanost platforme.
Nova kategorija govornika na lokalnom jeziku zasad je dostupna u Zagrebu, Varšavi i na Malti", stoji u odgovoru Bolta na naša pitanja.
