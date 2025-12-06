Imate još malo vremena za zamjenu kovanica kuna i lipa. Stručnjak otkriva koje bi ipak vrijedilo sačuvati

"Naravno da će, kad ih bude manje - a već sada ihje manje jer nisu u opticaju - njihova cijena i vrijednost biti veća. Međutim, dosta je tih kovanica kuna bilo u opticaju, puno ih je izašlo i izvan Hrvatske, tako da neće postići ne znam kako visoke cijene. Jedino je moguće da će kovanice nekih određenih godine vrijediti više. Nije se svake godine otkivao isti broj kovanica. Nekih godina bilo ih je više, nekih manje, a nekih godina čak vrlo malo pa bi one iz tih godina kada ih je najmanje bilo iskovano teoretski trebale više vrijediti", kaže.