HNB mijenja kovanice kune u eure samo još do kraja godine

Ako se namjerava predati neposredno na zamjenu gotov novac kune u iznosu jednakom ili većem od 40.000 kuna ili broj kovanica kune koji je veći od 1.000 (tisuću) komada, prethodno je potrebno najaviti dolazak i iznos gotovog novca kune koji se namjerava zamijeniti, odnosno broj kovanica kune koji se namjerava zamijeniti na e-adresu: [email protected], ističu iz među ostalog iz HNB-a.