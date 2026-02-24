INA najavljuje dugoročnu zaštitu mora: Hidraulička barijera uz rafineriju

Iz Ine navode da usporedo s time, provode i niz kratkoročnih i srednjoročnih mjera usmjerenih na zaštitu mora i sprječavanje trenutačnog istjecanja. Tako ističu da su aktivne 33 bušotine za crpljenje zaostalih ugljikovodika u kršu. Na moru se odvija kontinuirani monitoring uz osiguranu pravovremenu reakciju u slučaju potrebe, a kontinuirano se provode i nadzorni pregledi spremnika i druge opreme te kanalizacijskih sustava i sustava za oborinske vode.