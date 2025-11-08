Oglas

Podržali dane srpske kulture

Inicijativa za Hrvatsku slobode: Na mržnju odgovaramo kulturom

Hina
08. stu. 2025. 17:36
Inicijativa za hrvatsku slobode
Igor Soban/PIXSELL

Inicijativa za Hrvatsku slobode u subotu je podržala organizatore Dana srpske kulture i upozorila na porast govora mržnje te prijetnji koje prate ta događanja, poručivši da će se na mržnju, nasilje i zastrašivanje odgovoriti kulturom i solidarnošću.

"Podržavamo organizatore Dana srpske kulture i prosvjedujemo što se verbalno nasilje s nogometnih stadiona seli na ulice Splita i Zagreba", priopćila je Inicijativa za Hrvatsku slobode, navodeći da ih je dosad podržalo više od 260 organizacija i 3400 kulturnih radnika, novinara, aktivista i znanstvenika.

Napominju kako će nastaviti djelovati i stvarati u duhu ljudskih prava, poštivanja prava nacionalnih manjina i razvijanja ustavne kulture te da najave političkog nasilja smatraju ozbiljnim problemom.

Pozdravili su snažnije policijsko osiguranje događanja u Zagrebu, koje je, kako navode, spriječilo ponavljanje splitskog incidenta i omogućilo da se kulturni program održi bez prekida. Ipak, izražavaju zabrinutost što će "kulturna okupljanja Srba u Hrvatskoj možda ubuduće morati osiguravati interventna policija".

"Ne prihvaćamo 'osiguravanje' kao zamjenu za vladavinu prava, već tražimo političku odgovornost i djelovanje sada", poručila je u ime Inicijative Vesna Teršelič.

Kritizirali su način na koji ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tumači propise o održavanju javnih okupljanja, navodeći kako se stječe dojam da se ministar "plaši poslati poruku nasilnicima".

Upozoravaju i na "zastrašujuću poruku" koju šalje nepravomoćna presuda Općinskog suda u Zadru, kojom su novinarka Melita Vrsaljko i njezin napadač proglašeni jednako krivima.

"Takve presude normaliziraju nasilje i ohrabruju buduće napade. Svi mi ustajemo protiv nasilja, za Hrvatsku svih nas, za Hrvatsku slobode", poručuju iz Inicijative.

Teme
dani srpske kulture davor božinović inicijativa za hrvatsku slobode vesna teršelič

