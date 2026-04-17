Oglas

"RADI POLITIČKI PRITISAK"

Inicijativa za Hrvatsku slobode osudila Penavu: Ugrožava ustavni poredak i neovisnost institucija

author
N1 Info
|
17. tra. 2026. 16:55
Ivan Penava
Patrik Macek/PIXSELL

Inicijativa za Hrvatsku slobode osudila je istup potpredsjednika Sabora Ivana Penave u Hrvatskom saboru i okarakterizirala ga kao politički pritisak na Pučku pravobraniteljicu, neovisno tijelo s parlamentarnim mandatom nadzora nad radom izvršne vlasti.

Oglas

Prenosimo ostatak njihovog priopćenja u cijelosti:

"Penava, kao potpredsjednik Sabora iz redova vladajuće većine i predsjednik koalicijskog partnera, javno dovodi u pitanje rad institucije koja po Ustavu nadzire upravo tu vlast. Njegove tvrdnje da pravobraniteljica "politički agitira", jer u Izvješću za 2025. upozorava na političke pritiske u financiranju manjinskih medija, pokušaj su diskreditacije institucije i političkog pritiska na njezin rad.

Napad dolazi u trenutku kada institucija bilježi najveći broj obraćanja građana u više od 30 godina, u 2025. postupano je u 8671 predmetu, uz 4491 novo otvorenih (+21%) i 181 preporuku izvršnoj vlasti. Istovremeno, Penava javno proziva pravobraniteljicu zbog postupanja u vezi s financiranjem tjednika Novosti, čime se izravno dovodi u pitanje zaštita prava nacionalnih manjina i sloboda medija.

Napad potpredsjednika Sabora prelijeva se i na medijske diskreditacije Pučke pravobraniteljice po drugim osnovama, čime se stvara koordinirani pritisak na njezin rad. Primjer tome je tekst Darka Pavičića od 16. travnja, koji "sumanutom" naziva inicijativu ZHS-a kojom je više od 80.000 građana potpisalo peticiju protiv zlouporabe javnog prostora tijekom molitvi na trgovima. Nazivati zahtjev tolikog broja građana za zaštitom dostojanstva žena "sumanutim" uvreda je za demokraciju.

Inicijativa za Hrvatsku slobode ocjenjuje da istup potpredsjednika Sabora prelazi granice političkog neslaganja i zadire u neovisnost institucije te sustav ustavnih "kočnica i ravnoteža". Šutnja predsjednika Vlade, kao i predsjednika Sabora, jasan je i glasan izraz odobravanja diskreditacije neovisne institucije u službi zaštite prava svih građana Hrvatske."

PROČITAJTE JOŠ

Teme
inicijativa za hrvatsku slobode ivan penava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ