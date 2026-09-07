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Divoselo

Institut za vode o nalazu vještačenja na odlagalištu kod Gospića

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Hina
|
07. ruj. 2026. 18:15
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Sabor 15. sjednicu nastavlja raspravom o stanju okolisa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Nalaz vještačenja na divljem odlagalištu u Divoselu kod Gospića ne može se tumačiti kao pokazatelj neispravnosti vode za piće, poručili su iz Instituta za vode nakon što je Uskok objavio rezultate vještačenja i analize koji su potvrdili da je to divlje odlagalište zagadilo lokalne podzemne vode mikroplastikom.

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Nalaz se odnosi na lokalne piezometre u zoni nezakonito odloženog otpada kod Gospića, a ne na vodu iz sustava javne vodoopskrbe, rekao je Hini ravnatelj Instituta Mario Šiljeg.

 Naglasio je da se zato taj nalaz ne može tumačiti kao pokazatelj neispravnosti vode za piće i dodao da su dosadašnja službena ispitivanja vode iz javne vodoopskrbe na području Gospića potvrdila njezinu zdravstvenu ispravnost i sukladnost s propisanim vrijednostima.

Podzemne vode na toj lokalnoj zoni nastavit će se pratiti, osobito nakon oborina, uz provedbu potrebnih sanacijskih mjera, najavio je Šiljeg.

 Podsjetio je da zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju propisanim monitoringom utvrđuju Hrvatski zavod za javno zdravstvo i nadležni zavodi za javno zdravstvo. Građani mogu biti sigurni da se voda iz javne vodoopskrbe redovito nadzire, da dosadašnje analize nisu pokazale problem te da će svaka relevantna promjena biti odmah provjerena i javno objavljena. Zaštita zdravlja ljudi, vode za piće i okoliša ostaje apsolutni prioritet, poručili su iz Instituta.

Teme
gospić institut za vodu javno zdravstvo kvaliteta vode odlagalište otpada pitka voda

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