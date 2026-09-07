Podsjetio je da zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju propisanim monitoringom utvrđuju Hrvatski zavod za javno zdravstvo i nadležni zavodi za javno zdravstvo. Građani mogu biti sigurni da se voda iz javne vodoopskrbe redovito nadzire, da dosadašnje analize nisu pokazale problem te da će svaka relevantna promjena biti odmah provjerena i javno objavljena. Zaštita zdravlja ljudi, vode za piće i okoliša ostaje apsolutni prioritet, poručili su iz Instituta.