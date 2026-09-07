Gospić je naš dom: "Osamnaest mjeseci nečinjenja mora imati odgovornost"

Ono što je pritom najvažnije, plastika se u tlu i vodi ne razgrađuje, pa su vještaci još u ožujku napisali da je riječ o trajnoj promjeni za koju ne postoji postupak sanacije koji je vraća u prijašnje stanje. Isto vrijedi i za PFAS spojeve, koje je dopuna vještačenja utvrdila u srpnju i koje upravo zbog te osobine i nazivaju vječnim kemikalijama. Znači li to da se više ništa ne može učiniti? Ne znači. Znači da se ne može popraviti ono što je već prošlo u podzemlje, ali se može zaustaviti ono što tek dolazi, a jedini način da se to postigne jest da otpad ode s lokacije.