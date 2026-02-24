Razgovarao Esmir Milavić
Intervju s Johnom Boltonom u 20:30 sati na N1
U ekskluzivnom intervjuu za N1, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost SAD-a i jedan od najiskusnijih poznavatelja američke vanjske politike, veleposlanik John Bolton, analizira turbulentne poteze administracije Donalda Trumpa.
U razgovoru s Esmirom Milavićem Bolton otvoreno govori o tome zašto Trumpovo obećanje o okončanju rata u Ukrajini za 24 sata nikada nije bilo realno te kako je Vladimir Putin iskoristio svoje obavještajne vještine kako bi manipulirao američkim predsjednikom.
"Putin je identificirao njegove slabosti i vjeruje da je Rusiju postavio u vrlo snažnu poziciju", ističe Bolton, dodajući da Trump na sukobe poput onoga u Ukrajini ne gleda kroz prizmu strateških interesa SAD-a, već kao na priliku za osobnu promociju i dobivanje Nobelove nagrade.
Osim Ukrajine, Bolton se osvrnuo i na:
- Udar Vrhovnog suda na Trumpove carine: Zašto je ovo "šamar" koji bi mogao spasiti američko gospodarstvo od nepredvidivih poteza predsjednika.
- Bliski istok i Iran: Jesu li Trumpove "crvene linije" samo prazne prijetnje i zašto "Board of Peace" smatra običnim sanjarenjem.
- Sudbinu NATO saveza: Kako napetosti oko Grenlanda i narušeni odnosi sa saveznicima idu izravno na ruku Moskvi.
- Uhićenja novinara u SAD-u: Bolton komentira kampanju odmazde protiv neistomišljenika i udar na Prvi amandman.
Cijeli intervju s Johnom Boltonom gledajte u programu N1 večeras od 20:30.
