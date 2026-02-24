Oglas

Razgovarao Esmir Milavić

Intervju s Johnom Boltonom u 20:30 sati na N1

author
Esmir Milavić
|
24. velj. 2026. 13:26
John Bolton
N1

U ekskluzivnom intervjuu za N1, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost SAD-a i jedan od najiskusnijih poznavatelja američke vanjske politike, veleposlanik John Bolton, analizira turbulentne poteze administracije Donalda Trumpa.

Oglas

U razgovoru s Esmirom Milavićem Bolton otvoreno govori o tome zašto Trumpovo obećanje o okončanju rata u Ukrajini za 24 sata nikada nije bilo realno te kako je Vladimir Putin iskoristio svoje obavještajne vještine kako bi manipulirao američkim predsjednikom.

"Putin je identificirao njegove slabosti i vjeruje da je Rusiju postavio u vrlo snažnu poziciju", ističe Bolton, dodajući da Trump na sukobe poput onoga u Ukrajini ne gleda kroz prizmu strateških interesa SAD-a, već kao na priliku za osobnu promociju i dobivanje Nobelove nagrade.

Osim Ukrajine, Bolton se osvrnuo i na:

  • Udar Vrhovnog suda na Trumpove carine: Zašto je ovo "šamar" koji bi mogao spasiti američko gospodarstvo od nepredvidivih poteza predsjednika.
  • Bliski istok i Iran: Jesu li Trumpove "crvene linije" samo prazne prijetnje i zašto "Board of Peace" smatra običnim sanjarenjem.
  • Sudbinu NATO saveza: Kako napetosti oko Grenlanda i narušeni odnosi sa saveznicima idu izravno na ruku Moskvi.
  • Uhićenja novinara u SAD-u: Bolton komentira kampanju odmazde protiv neistomišljenika i udar na Prvi amandman.

Cijeli intervju s Johnom Boltonom gledajte u programu N1 večeras od 20:30.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
John Bolton

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ