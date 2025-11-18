Inženjer koji je bio u Vjesniku: Dva su razloga zbog kojih treba sumnjati u statiku

Vatrogasne ekipe i dalje nadziru požarište Vjesnikovog nebodera u Zagrebu, a nakon cjelonoćne borbe s vatrom, u prvi plan dolazi pitanje sigurnosti samog zdanja, a stručnjaci upozoravaju da je statika ozbiljno ugrožena, piše
"Vrlo slabo armirana zgrada"
Na terenu su, među ostalima, bili i stručnjaci iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. Jedan od njih, građevinski inženjer Juraj Pojatina, potvrdio je da situacija nije dobra.
"Zgrada nije sigurna, statika je ugrožena. Dva su bitna elementa. Požar je trajao cijelu noć, a drugo radi se o zgradi iz 1972. godine koja je građena po propisima još iz 60-ih godina. Dakle, vrlo slabo armirana zgrada. To su dva osnovna razloga zbog kojih treba ozbiljno sumnjati u statiku zgrade", izjavio je Pojatina za Dnevnik.hr.
Dodao je kako je još prerano za procjene o tome postoji li mogućnost urušavanja te da će detaljnije informacije biti dostupne za nekoliko dana.
Preporuka o zatvaranju Slavonske avenije
Stručnjaci su također preporučili zatvaranje dijela Slavonske avenije zbog opasnosti da vjetar odnese dijelove stakla s oštećene fasade. Kako je pojašnjeno, vjetar ih može nositi i više desetaka metara.
Ta je odluka na snazi do srijede u podne, nakon čega će stručnjaci dati daljnje smjernice.
