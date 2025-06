Iran stalno prijeti zatvaranjem Hormuškog tjesnaca: Analitičar: "Tko bi im pomogao nakon toga?"

"Kada govorimo o globalnom sukobu, postoji prvi red zemalja između kojih se to ne smije dogoditi. To bi bio napad Rusije na NATO ili SAD, odnosno napad SAD-a ili NATO-a na Rusiju. Istog trena to bi postao globalni sukob i prijetnja kraha čovječanstva jer je u pitanju nuklearno oružje. Prešutno se prešlo preko toga da Indija i Pakistan imaju nukelarno oružje i time stvore nekakav balans, dok se Sjevernoj Koreji to nikada nije oprostilo. Uzmite onda u obzir koliko se govori da Iran ne smije doći u posjed nuklearnog oružja", kazao je Avdagić.