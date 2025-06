Miro Kovač tvrdi da nije posebno zabrinut zbog američkog napada na Iran jer su slične situacije događale i u prošlosti: "Amerikanci su odlučili prisiliti Iran na kapitulaciju i u tome imaju Izraelce na svojoj strani. Ideja je dovesti do promjene vlasti u Iranu, to je rekao i Trump. Prisiliti Iran na kapitulaciju, a ako to ne uspije stvoriti dojam u pučanstvu da je rat protiv Amerike i Izraela izgubljen. Nakon takve konfrontacije ljudi nisu ljuti samo na Izrael i Ameriku nego su ljuti i na vlastito vodstvo i to dovodi do mogućnosti da se promjeni vlast u Iranu. Ti planovi postoje, pitanje je hoće li upaliti. Ono što tvrde stručnjaci jest da je teško spriječiti Iran da nastavi s nuklearnim programom. Malo tko spominje da je taj program iniciran za vrijeme šaha, koji je bio pod pokroviteljstvom SAD-a i Francuske u civilne svrhe. Okolnosti su se promijenile i vlast želi biti što neovisnija o Amerikancima što ne odgovara Izraelu koji želi biti dominantan u tom dijelu svijeta. Iran je oslabljen i sada Amerikanci i Izraelci imaju šansu prisiliti Iran na kapitulaciju i da dođe do promjene režima."