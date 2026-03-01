Oglas

šefica eu diplomacije

Kallas, nakon izraelsko-američkog napada na Iran: "Napadi Irana neoprostivi su"

Hina
01. ožu. 2026. 22:52
REUTERS/Kuba Stezycki

Europska unija pozvala je u nedjelju navečer na "maksimalnu suzdržanost" i puno poštovanje međunarodnog prava u iranskom sukobu, rekla je šefica vanjske politike Europske unije, Kaja Kallas.

"Pozivamo na maksimalnu suzdržanost, zaštitu civila i puno poštovanje međunarodnog prava, uključujući i principe Povelje Ujedinjenih naroda i međunarodnog humanitarnog zakona", navodi se u priopćenju Kaje Kallas uime svih članica EU-a. 

Priopćenje je obavljeno nakon hitne videokonferencije EU ministara vanjskih poslova u nedjelju, koja je sazvana nakon što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli novi rat bombardiranjem Irana, a Teheran je odgovorio odmazdom na Izrael, američke snage i baze diljem Perzijskog zaljeva. 

"Napadi Irana i kršenje suvereniteta niza zemalja u regiji neoprostivi su. Iran se mora suzdržati od neselektivnih vojnih napada", navodi se u EU priopćenju.

Odražavajući zabrinutost po pitanju smetnji u protoku nafte i nabavnog lanca, rečeno je da sukob "ne smije dovesti do eskalacije koja bi zaprijetila Bliskom istoku, Europi i šire, s nepredvidivim posljedicama u gospodarskoj sferi."

"Smetnje ključnim plovnim putevima, poput Hormuškog tjesnaca, moraju se izbjeći", navodi se.

Priopćenje je bilo kompromis koji odražava raznolika viđenja unutar EU-a, unije koja predstavlja oko 450 milijuna Europljana, po pitanju napada američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na Iran.

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u nedjelju da sada nije vrijeme da se drže lekcije partnerima i saveznicima. Španjolski premijer Pedro Sanchez, naprotiv, "odbacio" je američke i izraelske akcije u subotu, rekavši da "doprinose nesigurnijem i neprijateljskijem međunarodnom redu."

Iza kulisa diplomati kažu da Europa ima malo utjecaja na sukob koji se odvija, iako taj sukob može imati veliki utjecaj na kontinent.

Bliski istok Deeskalacija Europska unija Iran Kaja Kallas Međunarodno pravo SAD Sukob Iran-Izrael

