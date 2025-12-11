Istječe rok za zamjenu kovanica: Ne morate čekati u redu

Čekanje u redu moguće je izbjeći slanjem kovanica i novčanica u HNB putem pošte. Nakon provjere autentičnosti, HNB će kune zamijeniti za gotov novac eura i vratiti pošiljatelju putem vrijednosne pošiljke. Poštom se može poslati do 14.999,99 kuna, a pošiljke s iznosom od 15.000 kuna ili više HNB neće zamijeniti, već će ih zadržati do osobnog dolaska pošiljatelja.