Zamjena kovanica kuna moguća je do 31. prosinca: Evo što još trebate znati

Zamjena kune za euro od 1. siječnja 2024. godine moguća je isključivo na blagajni HNB-a, a provodi se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 1 euro = 7,53450 kuna i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Hrvatskoj. Gotovi novac kune može se zamijeniti od ponedjeljka do petka od 8.30 do 15.30 sati ili putem poštanskih usluga na adresu: Hrvatska narodna banka, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb.