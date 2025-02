Nakon burnog glasanja Šipić proziva zastupnike: “Neki su se isključili i nisu glasali o naknadama”

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić prozvao je u subotu pojedine saborske zastupnike da su se u petak isključili i nisu glasovali o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, spominjući pritom zastupnike Mosta, SDSS-a, manjinaca i suverenista.

“Pojedini su se zastupnici isključili karticom i nisu glasali. Između ostalog, koliko sam vidio i kolega kojeg sam pohvalio da je glasao, a ispalo je da su izvukli karticu, on i predstavnici Mosta, plus, čini mi se, iz SDSS-a, suverenista i manjinci”, izjavio je ministar novinarima uoči Međunarodne Konferencije o imunološkom liječenju raka u organizacije Zaklade Zora.

Podsjetio je kako je Zakon, koji od 1. ožujka udvostručuje jednokratnu naknadu za novorođeno dijete, povećava limit naknade za roditeljski dopust na 3000 eura te produžuje očinski dopust, izmijenjen jednoglasno, sa 115 glasova te upitao gdje su bili preostali zastupnici?

Šipić o Zakonu o roditeljskim potporama:” Nema podjele na manje ili više vrijednu djecu”

“Ako je 115 zastupnika dignulo ruku za tako važan Zakon, gdje su drugi”, upitao je, podsjetivši da Sabor ‘broji’ 150 zastupnika.

Za Mostovog Antu Kujundžića, koji je emotivno apelirao na vladajuće da pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete priznaju i posvojiteljima, rekao je da ga itekako poštuje jer je napravio hrabar čin, posvojio je troje djece, no i poručio da borba za djecu nije političko pitanje.

“A ako je to već političko pitanje, onda se njemu nema tko, šta dijeliti i brati poene i svoju vidljivost povećavati na nečijoj emociji. To nije fer, to nije korektno”, izjavio je ministar.

Opetovao je i kako je institut posvojitelja reguliran u Obiteljskom zakonu, kako su za njegovi Ministarstvo sva djeca jednakopravna i kako jednako tretira biološku, posvojenu i djecu u udomiteljskim obiteljima.

Za zastupnike koji njega prozivajum rekao je da uopće nisu vidjeli zakon, te neki zastupnici uopće nisu sudjelovali u saborskoj raspravi, a u petak su držali konferencije za novinare.

“Zabucali smo malo lončiće”, ocijenio je. Poručio je kako je trebalo malo bolje iščitati što su bile stvarne zakonske promjene, koje su, kaže, donijele isključivo materijalno-financijsku sigurnost obiteljima, a nisu ulazile i zadirale u druga prava.

