Ivana Marković: "Sljedeći šator može se postaviti samo protiv njega"

„Malo puta smo vidjeli da Plenković pokazuje strah i nesigurnost. Kad su mu hapsili ministre, nije se previše uznemirio jer je očito shvatio da narod oprašta krađu. Pa su bjesnomučno krali. Ali to nije sad tema. Ovo je prvi put da ga vidim zbunjenog, ispijenog i stjeranog u kut“, napisala je Ivana Marković.