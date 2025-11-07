Ivana Marković: "Sljedeći šator može se postaviti samo protiv njega"

Gradonačelnica Supetra i SDP-ova političarka Ivana Marković oštro se osvrnula na aktualna politička zbivanja i reakciju premijera Andreja Plenkovića na događaje u Splitu.
Oglas
U objavi na društvenim mrežama Marković je ocijenila kako je premijer, suočen s unutarnjim podjelama u HDZ-u i pritiscima s desnice, pokazao dosad neviđenu nesigurnost.
„Malo puta smo vidjeli da Plenković pokazuje strah i nesigurnost. Kad su mu hapsili ministre, nije se previše uznemirio jer je očito shvatio da narod oprašta krađu. Pa su bjesnomučno krali. Ali to nije sad tema. Ovo je prvi put da ga vidim zbunjenog, ispijenog i stjeranog u kut“, napisala je Ivana Marković.
Navodi kako se Plenković našao između frakcija unutar vlastite stranke – dok dio HDZ-ovaca podržava događaje u Splitu, drugi šute, a treći pokušavaju distancirati premijera od incidenta. „Pokušava sanirati štetu smjenom nebitnih ljudi,“ poručila je.
"Malo fašizma ne postoji"
Marković smatra da Plenković ne može dopustiti daljnju eskalaciju jer bi, kako kaže, mogao izgubiti podršku centra „iziritiranog radikalizacijom“, ali ni otvoreno se sukobiti s članovima vlastite stranke koji mu otkazuju poslušnost. „Sljedeći šator može se postaviti samo protiv njega“, dodaje, ističući da je premijer izgubio kontrolu nad procesima koje je sam godinama poticao.
"Zbunjen, optužuje ljevicu i krajnju desnicu za manipuliranje osjećajima građana, valjda onu koja je s njim u koaliciji", piše Marković.
„Plenkijev oportunizam i kukavičluk konačno su došli na naplatu. Godinama se skrivao iza floskula o domoljublju i stabilnosti, izbjegavao suočavanje s problemima unutar svoje stranke i društva. Dragi Plenki, ovo je jasna lekcija: ‘malo fašizma’ ne postoji. Manipulacija strahom, polarizacija i ignoriranje stvarnih problema uvijek se vraća i plaća se političkom cijenom. Sad uživaj!“, zaključila je Marković.
Izjava gradonačelnice Supetra dolazi u kontekstu političkih napetosti nakon što je ministar turizma Tonči Glavina smijenio svog savjetnika iz redova DP-a Marka Žaju zbog podrške nasilnim događajima u Splitu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas