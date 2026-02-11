Ivanković o Ćorićevu obećanju rasta plaća: HDZ je preoteo glavnu točku SDP-ove ideologije

Politički ekonomist Željko Ivanković, u N1 studiju uživo kod Nine Kljenak, komentirao je izjave potpredsjednika vlade i ministra financija Tomislava Ćorića o "simplifikaciji inflacije" i rastu plaća
"Slažem se s ministrom Ćorićem da se inflacija u Hrvatskoj simplificira. Dućan ne mora podići cijene ako su podignute plaće, pogotovo ako to ne čini konkurencija. Sam rast plaća doista ne mora biti uzrok inflacije, osim ako se ne pojave viši troškovi kod poduzeća koji ih primoravaju na podizanje cijena", ističe Ivanković.
Podsjetimo, potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić ustvrdio je u srijedu da se pitanje inflacije jako "simprificira".
"Vi se uvijek možete pitati je li porast plaća kao takav uzrokovao porast cijena uslijed rasta agregatne potražnje, ili ste na rast cijena koji je prouzročen, primjerice, rastom cijena energenata, pa onda i uvezenih proizvoda, morali 'doskočiti' dizanjem plaća i svih ostalih primanja, kako bi ublažili smanjenje kupovne moći. To je pitanje je li prvo 'kokoš ili jaje', i upravo zbog toga niti odgovor na inflaciju, koja je u proteklih pet godina iz čitavog niza uzroka pogodila cijelu Europu i Hrvatsku, ne možemo simplificirati", rekao je Ćorić.
"Briga o plaćama je tradicionalno SDP-ova politika"
Budući da je ministar najavio i da će se protiv inflacije boriti rastom plaća i podizanjem životnog standarda, Ivanković je zaključio da je Ćorićeva izjava, nakon sastanka sa sindikatima, pokazala da je HDZ u potpunosti preoteo SDP-ovu ideologiju.
"Da, plaće i životni standard treba podizati, ali koliko će Tomislav Ćorić uspjeti unutar HDZ-a i HDZ-ove vlade progurati taj drukčiji pogled na stvari, tek ćemo vidjeti. Čini se da se ne boji kako će zbog toga imati problema s proračunom jer se proračun lijepo puni zbog viših cijena. No, ovdje je važno i da je briga za plaće i životni standard tradicionalno bila ključna SDP-ova politika. Sad, međutim, vidimo da je HDZ u potpunosti preoteo SDP-ovu ideologiju", naglasio je Ivanković.
Dodao je i da time ne želi reći kako je HDZ postao ljevičarska stranka nego da je brigom za plaće SDP-u oteo glavnu ideološku točku.
"Populistički Plenković pokazuje kako brine za slabije i siromašnije, za umirovljenike, a na tragu Ćorićevih izjava očekujem da će se ideja o većem životnom standardu i većim plaćama pumpati do sljedećih izbora, ali i da će se povećanje plaća kao generator inflacije u nekom trenutku ispuhati te će naglasak biti na uvoznoj komponenti kao generatoru inflacije", zaključio je Ivanković.
