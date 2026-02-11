Ivanković o Ćorićevu obećanju rasta plaća: HDZ je preoteo glavnu točku SDP-ove ideologije

"Vi se uvijek možete pitati je li porast plaća kao takav uzrokovao porast cijena uslijed rasta agregatne potražnje, ili ste na rast cijena koji je prouzročen, primjerice, rastom cijena energenata, pa onda i uvezenih proizvoda, morali 'doskočiti' dizanjem plaća i svih ostalih primanja, kako bi ublažili smanjenje kupovne moći. To je pitanje je li prvo 'kokoš ili jaje', i upravo zbog toga niti odgovor na inflaciju, koja je u proteklih pet godina iz čitavog niza uzroka pogodila cijelu Europu i Hrvatsku, ne možemo simplificirati", rekao je Ćorić.