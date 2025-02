Analitičar o vladajućoj koaliciji: Trenutno je 0 za DP i -1 za Plenkovića

Podijeli :

Politički analitičar Ivica Relković bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o političkim aktualnostima.

Ivica Relković komentirao je trenutačnu situaciju u vladajućoj koaliciju usred odlaska bivšeg ministra Josipa Dabre i smjene uprave Hrvatskih šuma: “Predsjednički izbori su dodatno naštetili Andreju Plenkoviću u vlastitoj stranci i u općoj javnosti. I ako ste bili potencijalni, popularno, žetončić, važete što vam sada to znači. Danas stati na stranu Andreja Plenkovića nije isto kao prije predsjedničkih izbora, danas je dokazana nepopularnost Plenkovića u općoj javnosti, čak i među vlastitim biračima. Nije Dragan Primorac bio na predsjedničkim izborima, on je bio istaknuta osoba, a rezultat je bio Andrej Plenković. U tim odnosima možete reći da je i ovaj rezultat vezan uz Hrvatske šume 1:0, ali bi ja taj rezultat stavio u kontra poziciju 0 za Domovinski pokret i – 1 za Plenkovića, to nije plus za Hrvatsku, to je minus, ali je netko otišao u taj minus dublje.”

“Ne događaju redovni procesi”

Odgovorio je na pitanje trebaju li koalicijski sporazumi biti javni:

“U nekim zemljama su javni, a jedan razlog je njihovo biračko tijelo koje treba na neki način vidjeti koliko ste racionalno postupili kako bi se dogovorili s partnerom koji je postizboran, i to je zaštita samog sebe i ozbiljne političke opcije će željeti to dati. Drugi razlog je prema općoj javnosti, da se mogu dijeliti političke funkcije, ali Hrvatske vode, Hrvatske šume ne bi smjele spadati u igre s plijenom jer to je dokaz da se ne događaju redovni procesi. U čemu je stvar da se institucije moraju do te mjere mijenjati.”

