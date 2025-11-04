Ivošević: "Huligani su se "hrabro" suprotstavili umirovljenicima i učenicima, a za cajkaške koncerte..."

Na prekid programa Dana srpske kulture sinoć na Blatinama reagirao je i Bojan Ivošević, bivši splitski dogradonačelnik.
Oglas
"Nakon što sam čuo za incident koji se dogodio u prostorijama GK Blatine-Škrape otišao sam do prostorija društva Prosvjete pružiti podršku ljudima koji su bili meta huligana isključivo radi svoje nacionalnosti", započeo je svoju objavu Ivošević.
Ono čemu sam svjedočio je da su se huligani 'hrabro' suprotstavili šačici umirovljenika i devet učenika iz Novog Sada koji su se htjeli baviti kulturom.
"Domet njihove hrabrosti"
To je domet njihove hrabrosti. Cajkaški koncerti u organizaciji ozbiljnih igrača trebaju ipak malo veća muda', napisao je Ivošević.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas