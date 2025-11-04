Oglas

nacionalna netrpeljivost

Ivošević: "Huligani su se "hrabro" suprotstavili umirovljenicima i učenicima, a za cajkaške koncerte..."

N1 Info
04. stu. 2025. 11:12
bojan ivošević
N1

Na prekid programa Dana srpske kulture sinoć na Blatinama reagirao je i Bojan Ivošević, bivši splitski dogradonačelnik.

"Nakon što sam čuo za incident koji se dogodio u prostorijama GK Blatine-Škrape otišao sam do prostorija društva Prosvjete pružiti podršku ljudima koji su bili meta huligana isključivo radi svoje nacionalnosti", započeo je svoju objavu Ivošević.

Ono čemu sam svjedočio je da su se huligani 'hrabro' suprotstavili šačici umirovljenika i devet učenika iz Novog Sada koji su se htjeli baviti kulturom.

"Domet njihove hrabrosti"

To je domet njihove hrabrosti. Cajkaški koncerti u organizaciji ozbiljnih igrača trebaju ipak malo veća muda', napisao je Ivošević.

Teme
GK Blatine-Škrape SKD prosvjeta bojan ivošević split srbi

