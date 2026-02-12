Ivošević: Premijer je poručio da novog stadiona u Splitu neće biti

„Premijer je poručio da novog stadiona neće biti. To objašnjava i studiju koju je Šuta naručio od stranačkog kolege, a još uvijek nije dovršena. Stječe se dojam da bi se njezini zaključci trebali prilagoditi iznosu koji je Vlada spremna uložiti u Split, a taj je iznos znatno manji od onoga koji se ulaže u Zagreb“, kaže Ivošević.