Ivošević: Premijer je poručio da novog stadiona u Splitu neće biti

Hina
12. velj. 2026. 11:54
Nakon izglasavanja dnevnog reda vijecnickim pitanjima zapocela. 6.sjednica Zupanijske skupstineSplitsko- dalmatinske zupanije. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević (Centar) izjavio je u četvrtak da Vlada ne podupire izgradnju novog stadiona u Splitu i ustvrdio da projekt kasni jer je gradonačelnik Tomislav Šuta zaustavio postupak javne nabave za sanaciju Poljuda.

Bojan Ivošević na konferenciji za novinare rekao je kako su iz političkih krugova doznali da je premijer Andrej Plenković poručio Tomislavu Šuti da Split može očekivati isključivo sanaciju ili određenu verziju rekonstrukcije Poljuda, ali ne i potporu za izgradnju novog stadiona.

„Premijer je poručio da novog stadiona neće biti. To objašnjava i studiju koju je Šuta naručio od stranačkog kolege, a još uvijek nije dovršena. Stječe se dojam da bi se njezini zaključci trebali prilagoditi iznosu koji je Vlada spremna uložiti u Split, a taj je iznos znatno manji od onoga koji se ulaže u Zagreb“, kaže Ivošević.

Ocijenio je kako je time potvrđeno da Split nema jednaku potporu države kao Zagreb kada je riječ o velikim sportskim projektima.

„Split traži sanaciju Poljuda procijenjenu na 25 milijuna eura, dok se u Zagrebu u Kranjčevićevu ulaže 45 milijuna eura. Već u početnoj fazi vidljivo je da Zagreb dobiva više. Osim toga, Split nije dobio ni centa državne potpore za otkup zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, dok su u Zagrebu višemilijunski sporovi rješavani uz aktivnu ulogu Vlade“, poručio je.

Govoreći o Poljudu, ustvrdio je da su izgubljene dvije godine jer je Šuta u srpnju zaustavio postupak javne nabave za sanaciju stadiona.

„Split traži stadion kapacitetom usporediv s planiranim novim Maksimirom. Split ne traži ništa nerazumno, nego jednak status. Da Šuta nije stopirao javnu nabavu, danas bismo već govorili o radovima na krovu iza nas, a ne o izgubljenim dvjema godinama“, rekao je Ivošević.

Dodao je kako Split ne traži privilegije, nego ravnopravan tretman i ponovio da zaslužuje suvremenu sportsku infrastrukturu primjerenu drugom najvećem gradu u državi.

Teme
Bojan Ivošević Državna potpora Izgradnja novog stadiona Nejednaka potpora Splitu Stadion Poljud

