Ivošević: Preporučujem Šuti da umjesto ovakvih paradnih pressica ograniči pristup svojoj desnoj ruci

Ono što provjereno znam da cijeli mandat Andre Krstulovića Opare pristup cijelom sustavu pa tako i osobnim podacima je imalo više ljudi koji nisu bili ni službenici ni dužnosnici ni gradski vijećnici, kao i da upravo u ovom trenutku jedan službenik Odjela za financije ujedno desna ruka Tomislava Šute ima pristup podacima kojima ne bi smio imati.