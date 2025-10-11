Šuta otkrio detalje neovlaštenog upada u gradski sustav Splita i prozvao Ivoševića: "Ovo je skandalozno"

"Napravit ćemo kompletnu forenziku, zna se kako se to radi. Na vaša pitanja trenutno ne mogu dati konkretan odgovor, ali ponašanje tog gospodina, način na koji je radio, svjedočanstva djelatnika koji su ovdje živjeli u strahu... sve to pokazuje da su funkcija i povjerenje građana zloupotrebljavani. Sada, kada znamo s kojeg se korisničkog računa to događalo, vrijeme će pokazati istinu. Ta osoba mora se očitovati o korištenju svog računa. Ovo je skandalozno za jednu instituciju, za drugi grad u državi. Nedopustivo je da se na sjednicama Gradskog vijeća govori kako su dokumenti iznošeni i čuvani po privatnim kućama. To je neprihvatljivo", naglasio je Šuta.