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predsjednikov poklon

Von der Leyen donirat će pištolj koji joj je poklonio Erdogan

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09. srp. 2026. 14:16
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European Commission President Ursula von der Leyen. (Metin Aktas, Pool Photo via AP)
Metin Aktas/Pool Anadolu via AP

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pištolj koji joj je kao dar uručio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan donirat će vojnom muzeju u Bruxellesu, nakon što oružje bude onesposobljeno za uporabu.

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Glasnogovornik Europske komisije Olof Gill potvrdio je da je von der Leyen zahvalila Erdoganu na poklonu koji je uručen na završetku ovotjednog samita NATO-a u Ankari.

Prema njegovim riječima, pištolj će biti sigurno prevezen u Belgiju, pohranjen te potom trajno onesposobljen kako više ne bi mogao ispaljivati streljivo. Nakon toga bit će doniran vojnom muzeju u Bruxellesu, piše Euronews.

Pištolji s ugraviranim imenima državnika

Poklon koji je Erdogan uručio svjetskim čelnicima izazvao je veliku pozornost jer se radilo o personaliziranim pištoljima s ugraviranim imenom svakog primatelja. Uz oružje je, prema pisanju stranih medija, bio priložen i paket streljiva te dokument kojim se olakšava njegov izvoz iz Turske.

I predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa dobio je isti dar. Iz njegova ureda poručili su da će pištolj biti uvezen u Belgiju u skladu s tamošnjim zakonima, nakon čega će također biti onesposobljen i pohranjen u skladu sa sigurnosnim pravilima Vijeća EU-a.

Starmer ostavio pištolj u Turskoj

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da je svoj pištolj ostavio u Turskoj kako bi ondje bio onesposobljen jer bi uvoz funkcionalnog vatrenog oružja u Ujedinjeno Kraljevstvo bio protuzakonit.

Slična pravila vrijede i u Belgiji, gdje je za uvoz vatrenog oružja potrebno posebno odobrenje.

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Teme
nato nato samit recep tayyip erdogan turska ursula von der leyen

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