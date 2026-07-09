predsjednikov poklon
Von der Leyen donirat će pištolj koji joj je poklonio Erdogan
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pištolj koji joj je kao dar uručio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan donirat će vojnom muzeju u Bruxellesu, nakon što oružje bude onesposobljeno za uporabu.
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Glasnogovornik Europske komisije Olof Gill potvrdio je da je von der Leyen zahvalila Erdoganu na poklonu koji je uručen na završetku ovotjednog samita NATO-a u Ankari.
Prema njegovim riječima, pištolj će biti sigurno prevezen u Belgiju, pohranjen te potom trajno onesposobljen kako više ne bi mogao ispaljivati streljivo. Nakon toga bit će doniran vojnom muzeju u Bruxellesu, piše Euronews.
Thank you, President @RTErdogan, for the warm welcome to Ankara.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 9, 2026
The EU and Türkiye are strategic partners, and we are committed to strengthening our relationship.
In a more challenging world, our partnership matters more than ever.
Türkiye has been an important partner in… pic.twitter.com/gbFpMGgvkM
Pištolji s ugraviranim imenima državnika
Poklon koji je Erdogan uručio svjetskim čelnicima izazvao je veliku pozornost jer se radilo o personaliziranim pištoljima s ugraviranim imenom svakog primatelja. Uz oružje je, prema pisanju stranih medija, bio priložen i paket streljiva te dokument kojim se olakšava njegov izvoz iz Turske.
I predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa dobio je isti dar. Iz njegova ureda poručili su da će pištolj biti uvezen u Belgiju u skladu s tamošnjim zakonima, nakon čega će također biti onesposobljen i pohranjen u skladu sa sigurnosnim pravilima Vijeća EU-a.
Starmer ostavio pištolj u Turskoj
Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da je svoj pištolj ostavio u Turskoj kako bi ondje bio onesposobljen jer bi uvoz funkcionalnog vatrenog oružja u Ujedinjeno Kraljevstvo bio protuzakonit.
Slična pravila vrijede i u Belgiji, gdje je za uvoz vatrenog oružja potrebno posebno odobrenje.
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