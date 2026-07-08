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MORAT ĆE BEZ NJEGA

Milanović: Nemoguće je da kao predsjednik izađem na parlamentarne izbore. To ne mislim ponavljati

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Ružica Sabljić
|
08. srp. 2026. 14:46
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Predsjednik Zoran Milanović, u razgovoru s novinarima u Ankari, odbacio je mogućnost da se ponovno kandidira na parlamentarnim izborima dok je predsjednik Republike.

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"Moj komentar je da je to nemoguće, izbori će biti najkasnije za dvije godine, a to je debelo u mom mandatu, tri i pol godine, imam još godinu i pol dana mandata.

Godine 2024. sam bio na završetku mandata i namjeravao učiniti nešto poptuno zakonito, ali organizirano zločinačko bratstvo je to spriječilo, ti takozvani ustavni suci. Dotle sam mogao, ali ne mislim to ponavljati", istaknuo je predsjednik Zoran Milanović.

Dodao je i da se nakon toga kandidirao za predsjednika Republike i uvjerljivo pobijedio.

"Nemam pravo odstupiti ma što mislio o Plenkoviću"

"Građani su mi dali podršku prilično uvjerljivo i nemam pravo odstupiti što god mislio o Andreju Plenkoviću i njegovoj genijalnoj vlasti. Moram dočekati kraj mandata na nogama, a ovaj posao će morati odraditi netko drugi - bez mene", poručio je predsjednik.

O ponovnom izlasku Milanovića na parlamentarne izbore počelo se govoriti tijekom ovog tjedna, nakon što je Nacional objavio podatke iz ankete koja je pokazala da bi predsjednik, u suradnji s koalicijom SDP-a i Možemo, s vlasti srušio HDZ.

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Teme
andrej plenković hdz parlamentarni izbori predsjednik rh sdp zoran milanović

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