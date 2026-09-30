Sindikat Holdinga prvo pozvao radnike da prekinu štrajk, pa povukao obavijest

Goran Stanzl/PIXSELL

Sindikat komunalnih, prometnih i srodnih djelatnosti radnika Hrvatske pozvao je danas sve svoje članove, nakon presude Županijskog suda da je štrajk nezakonit, da se vrate na svoja radna mjesta te nastave s redovnim obavljanjima poslova. Također, najavili su žalbu Vrhovnom sudu Republike Hrvatske.

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U priopćenju poslanom oko 12:30 sati članove se obaviještava da je Županijski sud danas donio presudu kojom je štrajk radnika Holdinga proglašen nezakonitim.

"Sindikati se ne slažu s donesenom presudom te će podnijeti žalbu Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. O svim bitnim informacijama i daljnjim aktivnostima pravovremeno ćemo Vas obaviještavati kao i do sada, putem sindikalnih povjerenika.

Zahvaljujemo svim članovima na iskazanoj hrabrosti, solidarnosti, jedinstvu i ustrajnosti tijekom proteklih dana. Naša borba za bolje plaće i dostojanstvene uvjete rada ovime ne završava!", stoji u priopćenju.

Obavijest je nedugo potom povučena.

"Upravo se to dogodilo. Stavili smo obavijest pa smo ju povukli. Trenutačno ne mogu više komentirati", rekla je Sandra Crnković, sindikalna povjerenica, prenosi Večernji list.

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