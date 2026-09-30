kamioni se vraćaju na ulice
Prekinut štrajk u Čistoći!
Županijski sud u Zagrebu proglasio je štrajkove u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakonitima. Sindikati Holdinga nakon objave presude sazvali su konferenciju za medije na kojoj su objavili da se odmah vraćaju na posao te zahvalili građanima na strpljenju.
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Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić kaže da će poštivati odluku suda. "Na sva pravna pitanja će odgovarati odvjetnici", kaže.
Radnici u drugoj i trećoj smjeni će raditi, rekao je.
Žalba Vrhovnom sudu ide. "Nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika", kaže.
Hodžić kaže kako je ponosan na radnike koji su štrajkali te da mu je žao što je štrajk prekinut presudom. "Naša je obveza brinuti da radnici budu zadovljni, da imaju dobre uvjete rade. Ako netko misli da je ovo rješenje... Pozivam drugu stranu da sjedne za stol jer ćemo morati sjesti. Mi smo spremni za pregovore takvi kakvi jesmo. Ako druga strana misli da ne trebamo kolektivni ugovor, u redu", kaže.
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Na pitanje što radnici kažu na presudu, Hodžić kaže kako nije problem što su izgubili tri dnevnice, nego je problem to što nitko nije pitao hoće li nakon što su ih ocrnili u javnosti moći normalno raditi svoj posao. "oni su sindikatom sretni i presretni, mi nismo pokrenuli štrajk, ja kao ja, to su ljudi potvrdili svojim potpisom. Oni su presudom natjerani da idu raditi, ali ponosni su na ono što su napravili i ono što je sindikat pokrenuo", kaže.
O tome treba li smanjiti iznose računa za dane kada nije bilo odvoza, Hodžić kaže kako to treba pitati poslodavca, jednako kao što ih treba pitati i za to hoće li platiti radnike za dane provedene u štrajku kad su obavljali nužne poslove.
"U ovom slučaju pobjednika nema, pobjednik će biti kolektivni ugovor kojeg treba potpisati", zaključio je Hodžić.
Odvjetnik o presudi
Odvjetnik Sindikata Bermin Meškić pojasnio je da žalba, koju će podnijeti u roku od 15 dana, ne odgađa izvršenje presude pa se radnici zbog toga odmah vraćaju na posao.
Podsjetimo, sindikati Holdinga i ZET-a od ponedjeljka su u štrajku. Zagreb je već treći dan bez javnog prijevoza, a širom grada gomila se i otpad koji se ne odvozi.
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