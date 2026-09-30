Prekinut štrajk u Čistoći!

Na pitanje što radnici kažu na presudu, Hodžić kaže kako nije problem što su izgubili tri dnevnice, nego je problem to što nitko nije pitao hoće li nakon što su ih ocrnili u javnosti moći normalno raditi svoj posao. "oni su sindikatom sretni i presretni, mi nismo pokrenuli štrajk, ja kao ja, to su ljudi potvrdili svojim potpisom. Oni su presudom natjerani da idu raditi, ali ponosni su na ono što su napravili i ono što je sindikat pokrenuo", kaže.