Oglas

objavio hzjz

Objavljeni novi rezultati kvalitete vode iz Like

author
N1 Info
|
30. ruj. 2026. 13:35
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Voda PIXABAY
Ilustracija: Pixabay

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo, nastavlja pojačano pratiti kvalitetu vode na području Like i otoka Paga, a u srijedu je objavilo nove rezultate kvalitete vode.

Oglas

Tjedno uzorkovanje i analiza vode iz javnog vodoopskrbnog sustava, kako su naveli, provode se na temelju odluke Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza. Najnovije uzorkovanje provedeno je od 14. do 17. rujna.

U posljednjem krugu uzeto je ukupno 20 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno izravno sa slavina.

Kontrole su provedene unutar osam zona opskrbe: Gospić 1, Senj, Tonkovića Vrilo, Mrđenovac, Novalja, Povljana, Pag Sjever i Pag Jug.

Rezultati su pokazali da je voda iz javne vodoopskrbe zdravstveno ispravna i sigurna za ljudsku potrošnju.

Posebno su analizirani i PFAS spojevi. Ni u jednom uzorku PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja.

Od početka pojačanog nadzora analiziran je ukupno 131 uzorak vode. Rezultati, kako navodi HZJZ, potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode koju distribuira javni isporučitelj.

U jednom od dosad analiziranih uzoraka uzetom sa slavine ipak je pronađena povišena koncentracija olova. No utvrđeno je da je ona povezana s internim instalacijama konkretnog objekta, a ne s kvalitetom vode koja dolazi iz javnog vodoopskrbnog sustava. Takva odstupanja, pojašnjavaju, najčešće nastaju zbog otpuštanja metala iz kućnih cijevi, slavina ili drugih dijelova unutarnje vodoopskrbne mreže.

HZJZ i županijski zavodi najavljuju da će nastaviti s kontrolama prema dinamici koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
hzjz kvaliteta vode lika

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ