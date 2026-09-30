Objavljeni novi rezultati kvalitete vode iz Like

U jednom od dosad analiziranih uzoraka uzetom sa slavine ipak je pronađena povišena koncentracija olova. No utvrđeno je da je ona povezana s internim instalacijama konkretnog objekta, a ne s kvalitetom vode koja dolazi iz javnog vodoopskrbnog sustava. Takva odstupanja, pojašnjavaju, najčešće nastaju zbog otpuštanja metala iz kućnih cijevi, slavina ili drugih dijelova unutarnje vodoopskrbne mreže.