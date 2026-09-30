Španjolci oduševljeni potezom zvijezde nakon Hrvatske: "Svaka čast!"

Još jedan igrač koji je u drugom poluvremenu napravio iskorak bio je Pedri González. Nogometaš FC Barcelone, koji je ušao u igru u nastavku, pokazao je kontrolu igre kakvu redovito demonstrira u klubu, a asistirao je i španjolskoj „devetnaestici“ sjajnim dodavanjem. Yamal je potom iz gotovo nemogućeg kuta uspio pogoditi i tako kompletirati svoj drugi pogodak na utakmici.