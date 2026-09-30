utakmica u Sevilli
Španjolci oduševljeni potezom zvijezde nakon Hrvatske: "Svaka čast!"
Utakmica španjolske reprezentacije protiv Hrvatske bila je demonstracija dominacije, ali i individualne kvalitete, ponajprije utjelovljene u Lamineu Yamalu, ali ne samo njemu.
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Još jedan igrač koji je u drugom poluvremenu napravio iskorak bio je Pedri González. Nogometaš FC Barcelone, koji je ušao u igru u nastavku, pokazao je kontrolu igre kakvu redovito demonstrira u klubu, a asistirao je i španjolskoj „devetnaestici“ sjajnim dodavanjem. Yamal je potom iz gotovo nemogućeg kuta uspio pogoditi i tako kompletirati svoj drugi pogodak na utakmici.
Upravo je Pedri nakon završetka susreta bio jedan od igrača koji su privukli najviše pozornosti, osobito zbog mladog navijača koji je utrčao na teren kako bi ga zamolio za dres.
Bio je to dječak koji je nosio dres s Pedrijevim brojem, a nakon što je utrčao na teren krenuo je za veznjakom kako bi ga zagrlio. Dječaka je, međutim, na travnjaku stadiona Ramón Sánchez-Pizjuán zaustavilo osiguranje.
Dok su ga zaštitari odvodili s terena, Pedri je primijetio što se događa i prišao kako bi provjerio je li dječak dobro.
Potom je skinuo svoj dres, prišao mu i predao mu ga u ruke, pruživši mu uspomenu za cijeli život. Dječaka je i zagrlio, u trenutku koji mladi navijač španjolske reprezentacije zasigurno nikada neće zaboraviti.
Prizor je zabilježio fotograf Kiko Hurtado. Možda je promaknuo kamerama televizijskog prijenosa, ali nije objektivima ElDesmarquea, možete ga pogledati OVDJE. "Svaka čast", pišu oduševljeni Španjolci.
Španjolska se sada vraća u Las Rozas, gdje će se pripremati za subotnju utakmicu protiv Češke, također u sklopu kvalifikacijske faze Lige nacija. Susret će se igrati 3. listopada u 21 sat na stadionu Carlos Tartiere, domu Real Ovieda.
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