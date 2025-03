Plenković o Milanovićevom kašnjenju u Crnu Goru: Žao mi je što se to dogodilo

Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je Dubrovačko-neretvansku županiju. U Dubrovniku se sastao sa županom Nikolom Dobroslavićem i gradonačelnikom Matom Frankovićem, kasnije je dao izjavu za medije.

Nakon pohvala Dubrovniku zbog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu, osvrnuo se na kašnjenje Zorana Milanovića u Crnu Goru, do kojeg je došlo jer se službenim zrakoplovom do Dubrovnika prvo vozio on s članovima Vlade.

Milanović kasni u Crnu Goru jer je službeni zrakoplov prije njega koristio Plenković

“Žao mi je što se to dogodilo. Imali smo veliki sastanak o novom paketu mjera. Činjenica da je nevrijeme izazvalo kašnjenje ne znači da posjet neće biti kvalitetan, makar kasnio pola sata. Mislim da ćemo svi morati živjeti s tom viješću. Hvala posadi Vlade na reakciji”, kazao je Plenković.

Izrazio je i žaljenje zbog smrti 26-godišnjeg mladića s Lastova, koji je hitno prevezen u dubrovačku bolnicu. Naglasio je da se radi o akutnoj bolesti i uvažio kritike otočana koji smatraju da mladić ne bi preminuo u slučaju bolje povezanosti s kopnom.

“Razumijem taj stav i ogorčenost, razmotrit ćemo situaciju i vidjeti gdje bi bilo bolje postaviti brodicu za transport s otoka prema kopnu”, zaključio je premijer.

