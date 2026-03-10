Bogdanovci
Milanović: Domovinski rat je i nakon 35 godina ovdje, neće tek tako otići
Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju Dana hrvatskih branitelja Vukovara i 35. obljetnice postrojavanja nenaoružanih odreda u Vukovaru i Bogdanovcima.
Oglas
Tom se prilikom prigodno obratio okupljenima: "Kažu da slika govori više riječi, vraga govori, da nema riječi i pisma ne bi bilo ni nas Hrvata. Slika, sugestivno, neke stvari naglašava. Ovo je jedna slika, dvije ploče, dva spomenika. Na jednom su žrtve Drugog svjetskog rata, civili, vojnici. Na drugoj ploči je puno više ljudi, to je naš zadnji rat koji smo preživjeli i koji je nakon 35 godina i dalje ovdje, neće tek tako otići."
Uskoro više...
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas