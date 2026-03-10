Milanović: Domovinski rat je i nakon 35 godina ovdje, neće tek tako otići

Tom se prilikom prigodno obratio okupljenima: "Kažu da slika govori više riječi, vraga govori, da nema riječi i pisma ne bi bilo ni nas Hrvata. Slika, sugestivno, neke stvari naglašava. Ovo je jedna slika, dvije ploče, dva spomenika. Na jednom su žrtve Drugog svjetskog rata, civili, vojnici. Na drugoj ploči je puno više ljudi, to je naš zadnji rat koji smo preživjeli i koji je nakon 35 godina i dalje ovdje, neće tek tako otići."