Bogdanovci

Milanović: Domovinski rat je i nakon 35 godina ovdje, neće tek tako otići

author
N1 Hrvatska
|
10. ožu. 2026. 11:46
Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju Dana hrvatskih branitelja Vukovara i 35. obljetnice postrojavanja nenaoružanih odreda u Vukovaru i Bogdanovcima.

Tom se prilikom prigodno obratio okupljenima: "Kažu da slika govori više riječi, vraga govori, da nema riječi i pisma ne bi bilo ni nas Hrvata. Slika, sugestivno, neke stvari naglašava. Ovo je jedna slika, dvije ploče, dva spomenika. Na jednom su žrtve Drugog svjetskog rata, civili, vojnici. Na drugoj ploči je puno više ljudi, to je naš zadnji rat koji smo preživjeli i koji je nakon 35 godina i dalje ovdje, neće tek tako otići."

Zoran Milanović
N1

Uskoro više...

Zoran Milanović

