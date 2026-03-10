U susjedstvu se pojavila zarazna bolest, građani izbjegavaju javni prijevoz: "Može se dogoditi bilo kome"

Od početka ove godine u više osnovnih, ali i srednjih škola, jednom vrtiću, kao i u učeničkom domu u Beogradu, prijavljeni su slučajevi šuge. Ova kožna infekcija izbila je nedavno i među radnicima tvornice "Stelantis" u Kragujevcu i izazvala paniku.
Kako piše Nova.rs, zbog straha od zaraze pojedini građani u Srbiji navode da izbjegavaju i javni prijevoz jer se ova bolst najbrže širi u gužvama.
Iako su pojedini građani za pojavu ove bolesti optuživali strane radnike, liječnici kažu da su krivi loši uvjeti života i kolektivni smještaj koji su na ovim prostorima bili prisutni puno rije dolaska stranih radnika. U Institutu za javno zdravlje "Batut" još nema podataka o točnom broju zaraženih na području Srbije.
"Šuga je zarazna bolest koja se najčešće širi u kolektivnim smještajima. Naši ljudi skloni su tome da često druge optužuju za svoj problem, pa su tako mnogi uperili prstom u radnike iz Azije, koji su zaposleni u tvornicama u Kragujevcu, iako se infekcija mogla dogoditi bilo kome. U našoj zemlji veliki broj ljudi jako dugo živi u teškom siromaštvu i lošim uvjetima, bez adekvatne higijene, zbog čega pojava šuge, nažalost, nije čudno", kaže za Nova.rs infektologinja Lejla Ćeranić.
Dodala je da se zaraza u takvim uvjetima širi vrlo brzo. "Kao i svaka zaraza, i ova počinje od jednog prenositelja. Ako ljudi žive u nehigijenskim uvjetima i dijele smještaj, infekcija se može brzo proširiti. Zato se bolest često pojavljuje u školama, vrtićima i drugim kolektivima", objasnila je.
"To nije neobična pojava"
U siječnju su slučajevi šuge prijavljeni u jednoj osnovnoj i jednoj srednjoj školi u Beogradu, kao i u vrtiću i domu za učenike. Krajem veljače infekcija se pojavila i među stranim radnicima u Kragujevcu. Nadležne institucije tad su poručile da je situacija pod kontrolom.
Početkom ovog mjeseca gradski vijećnik u Skupštini grada Kragujevca Milan Tanović izjavio je da postoji sumnja da je od šuge oboljelo više od 100 zaposlenih tvornice "Stelantis". Ravnateljica Instituta za javno zdravstvo Kragujevac Snežana Radovanović demantirala je tu brojku, piše Nova.rs.
"Što se tiče pojave šuge na području Kragujevca, to nije neobična pojava. Šuga se sporadično javlja tijekom cijele godine među stanovništvom", rekla je Radovanović i dodala da su u razdoblju od mjesec i pol dana zabilježena 24 slučaja zaraze.
Pojava infekcije otvorila je i pitanje uvjeta u kojima rade i žive strani radnici u Srbiji. Vijećnica Stranke slobode i pravde Gordana Živanović upitala je jesu li radnici smješteni u velikim skupinama i jesu li takvi uvjeti pridonijeli širenju infekcije. Odgovor nije dobila.
Što je šuga?
Šuga je zarazna kožna bolest koju uzrokuje parazit Sarcoptes scabiei. Najčešće se prenosi izravnim kontaktom, ali i preko odjeće ili posteljine.
Teži oblik bolesti povezan je s oslabljenim imunitetom. Najčešći simptomi su intenzivan svrbež i osip nalik prištićima.
