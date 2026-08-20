Izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada: "Kako vas nije strah naroda?!"

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković stigao je na izvanrednu sjednicu koju je zbog situacije u Gospiću sazvao predsjednik Zoran Milanović.

Naglasio je da će dio sabornice biti osiguran građanskim inicijativama, a ujedno žali što predsjednik nije došao.

"On uputi Saboru zahtjev za izvanrednim zasjedanjem i onda kao predlagatelj ne dođe, to mi je žao."