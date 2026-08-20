Ključna rasprava o gospiću
Izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada: "Kako vas nije strah naroda?!"
Hrvatski sabor od 9:30 počinje dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je predsjednik Sabora sazvao na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš.
Izvanredna sjednica počinje slobodnim iznošenjem stajališta zastupnika, nakon čega slijedi rasprava o predloženim zaključcima.
Za petak je, ovisno o trajanju rasprave, predviđen njezin nastavak ili glasanje o zaključcima. Da bi zaključci bili usvojeni, potrebno je da ih podrži većina od 76 zastupnika.
Predsjednik Milanović neće nazočiti izvanrednoj sjednici Sabora, doznaje se iz Ureda predsjednika. Na sjednici neće biti ni premijer Andrej Plenković, potvrđeno je iz Banskih dvora.
14 Objava
09:57
prije 5 min.
Raspudić: Oni su monstrumi ili idioti
"Ovo ne nadilazi samo našu generaciju nego i naše živote. Za 70 godina nikoga od nas ovdje neće biti, ali priča ne započinje s nama i ne završava s nama. Ovdje govorimo o zločinu koji se događao posljednjih nekoliko godina i ugrožava na neviđeni način ono što su nam preci ostavili - čista voda i zemlja. Govorimo o najtežim stvarima nakon rata. Odgovornost nam je golema i ovo će biti trajno zabilježeno, budite svjesni što govorite. Ljudi koji su zbog osobnog profita prouzročili ovaj užas su ili monstrumi ili su potpuni idioti. Ne znam što je opasnije. Hajde što odgovorne nije strah Boga, ako ga ne znaju, što ne znaju za savjest, ali kako vas nije strah naroda? Ako nije, raspišite izbore pa nas na njima pometite."
09:52
prije 10 min.
Hajdaš Dončić: Zdrpi i briši
"Okupili smo se ovdje da bismo se oprostili od povjerenja hrvatskih građana prema hrvatskim institucijama. Kraj ceste stoji zakopano 37.000 tona otpada i to se nije dogodilo preko noći. Samo zato što je netko zatvarao oči. Gospić je račun za to i to se plaća vodom koju ljudi piju. Dok mi govorimo u Saboru, Hrvatska je postala mjesto gdje je netko u Europi procijenio da je jeftinije tu ga zakopati nego ga doma zbrinjavati. Postali smo mjesto za odlaganje otpada. Ovo se ne rješava jednom ostavkom. Nije odgovornost da ode samo ministrica. Vlada je izgubila sposobnost upravljanja državom. Postavili smo zahtjev Vladi da se u osam dana provedu hitne mjere. Provedu! Od domoljubnih politika, ovoj vlasti ostala je samo jedna - zdrpi i briši."
09:47
prije 15 min.
Grmoja: Riječ je o veleizdaji
"Građani Gospića i Like izdani su više puta. Sami su morali provoditi testiranja i prijavljivati kriminal. Ovdje je riječ o veleizdaji! Netko za ovo mora odgovarati, kazneno i politički. Pozivam sve na veliki prosvjed u Zagrebu."
09:43
prije 19 min.
Izglasana objedinjena rasprava
Za objedinjenu raspravu bilo je 78 zastupnika, a 53 protiv pa će sva četiri zaključka predsjednika Zorana Milanovića biti "spojena".
09:42
prije 19 min.
Oporba se protivi objedinjenju točaka dnevnog reda
Oporba traži pojedinačnu raspravu za svaki zaključak, a vladajući predlažu objedinjeni dnevni red.
09:40
prije 21 min.
Počela je izvanredna sjednica
Počela je izvanredna sjednica o ilegalnom otpadu u Gospiću, koju je sazvao predsjednik Zoran Milanović. Ali, nije se pojavio na njoj, kao ni premijer Andrej Plenković.
08:50
prije 1 h
Jandroković: Žao mi je što Milanović ne dolazi
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković stigao je na izvanrednu sjednicu koju je zbog situacije u Gospiću sazvao predsjednik Zoran Milanović.
Naglasio je da će dio sabornice biti osiguran građanskim inicijativama, a ujedno žali što predsjednik nije došao.
"On uputi Saboru zahtjev za izvanrednim zasjedanjem i onda kao predlagatelj ne dođe, to mi je žao."
Tvrdi da je na savjesti svakog zastupnika nedolazak na današnju sjednicu.
"Nema sankcija za njih, jedina sankcija su izbori."
Više OVDJE.
08:30
prije 1 h
Umirovljeni časnik za N1: Ključna stvar jasna je i laiku
Kakva je voda u Gospiću, pitanje je na koje nitko ne zna dati točan i potpun odgovor. Zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, tvrde u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.
Želeći saznati kako žive Gospićani pod pritiskom enormno naraslih troškova komunalnih usluga i opasnog otpada u svome dvorištu, ali i pod naglo upaljenim svjetlima reflektorima otkako se u javnosti s pravom priča o tom otpadu koji im zdravlje dovodi u pitanje, razgovarali smo s Josipom Milinkovićem, svestranim 61-godišnjakom, umirovljenim časnikom Hrvatske vojske, braniteljem iz Domovinskog rata, maratoncem, planinarom, biciklistom, glazbenikom i ekološkim aktivistom koji je bio među prvima koji su upozoravali na gomilanje opasnog otpada u Gospiću.
Više OVDJE.
08:27
prije 1 h
Sjednica će trajati do četiri sata ujutro?
Prema informacijama Dražena Ciglenečkog iz Novog lista, cilj HDZ-a je završiti raspravu već prvi dan, ako je potrebno i u tri ili četiri sata ujutro, kako bi se u petak potom isključivo glasovalo o zaključcima.
Još bi jedna stvar mogla danas biti predmet prijepora političkih protivnika. Izgleda da će HDZ ići na objedinjavanje rasprave o svim zaključcima što ih je predsjednik Republike predložio, iako nemaju svi oni nešto zajedničko.
Oporba se tome protivi i zalaže se za odvojene rasprave o svakom pojedinom zaključku.
08:17
prije 1 h
Što kažu oporba i vladajući?
Iz oporbe koja je inicirala sazivanje izvanredne sjednice Sabora poručuju da građani ne trebaju još jednu raspravu o tome tko je za što kriv, nego konkretne rokove i odgovornost.
"SDP ne zanimaju neuspješne manipulacije i spinovi HDZ mafije. Za razliku od njih nas zanimaju građani i njihovo zdravlje", poručuje predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić kao glavni cilj sjednice izdvaja definiranje koraka u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću i poduzimanje hitnih mjera za sprečavanje daljnje štete za okoliš i za zdravlje ljudi.
Iz Mosta naglašavaju da se istraga ne smije zaustaviti na neposrednim izvršiteljima, prijevoznicima i vlasnicima pojedinih odlagališta. "Mora obuhvatiti poslovne i institucionalne strukture unutar kojih je takav sustav mogao nastati", kazao je Zvonimir Troskot (Most).
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