Troskot za N1: Ovo je prijelomna točka, Hrvatska neće biti ista prije slučaja Gospić i nakon

Naglasio je da je državni vrh danas po treći put izdao Ličane. "Prvi put kada je zapravo taj otpad iskipan. Drugi put kada su ljudi morali sami plaćati, zapravo, testove na tom dijelu, od tla pa na kraju dana i voda. I sad, treći put kada se i dovelo do ovakve razine gdje se na nacionalnoj razini zapravo sada govori da mi imamo černobilsku ekološku zonu, doslovno o tome govorimo, da vi imate izostanak premijera koji nije ni bio u Lici kao počasni građanin Like, ili s druge strane predsjednika države koji je kao takav, dakle, itekako je važna njegova uloga u nacionalnoj sigurnosti građana, da oni nisu prisutni, zapravo pokazuje njihovu neozbiljnost i zapravo inertnost, gdje svaki, zapravo, gubitak sata sada može dodatno pogoršati situaciju u smislu podzemnih voda s kojima se natapa zemljište, s kojima se napaja stoka, ili s druge strane da te otrovne kemikalije dođu do slavina, zapravo, u Gospiću, u Otočcu", rekao je i dodao da su tamo već prisutne, ali su još uvijek ispod dozvoljene razine.