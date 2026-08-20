IZVANREDNA SJEDNICA
Troskot za N1: Ovo je prijelomna točka, Hrvatska neće biti ista prije slučaja Gospić i nakon
Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot gostovao je na N1 televiziji, gdje je s našom Katarinom Plantak razgovarao o današnjoj izvanrednoj sjednici Sabora o otpadu u Gospiću.
"Dugo traje ova sjednica, mogla bi potrajati dugo u noć", rekao je na početku i dodao da nije važno do kada će sjednica trajati jer u klubu Mosta nema umora.
"Mi ćemo ostati ovdje koliko je god potrebno da se određene stvari još rasvijetle. Ako ste pratili pomno sjednicu, Most je izašao s dodatnim dokumentima gdje smo baš pokazali da je sredinom 2025. godine itekako voda bila testirana u smislu podzemnih voda, da bi godinu dana nakon toga državni odvjetnik potvrdio, 6. kolovoza, da je sada zatrovana, zapravo, i podzemna voda.
Zapravo je tih godinu dana bilo upravo nečinjenje, odnosno ova jedna inertnost koja dolazi od strane Vlade, upravo jedan od uzroka da imamo černobilsku ekološku zonu u kojoj, zapravo, su posljedice već sad vidljive, a pogotovo s proteklim vremenom, s obzirom na te sve kemikalije", pojasnio je.
Istaknuo je da nisu zadovoljni ponašanjem Vlade. "Oni su prije svega trebali proglasiti izvanredno ekološko krizno stanje, jer to je zapravo i preduvjet za takve hitne sanacije, jer tamo ima i dosta privatnog zemljišta, a vi na privatna zemljišta ni ne možete ići sanirati, ako zapravo nemate na državnoj razini to regulirano, odnosno da je proglašeno na razini države, dakle, izvanredno stanje", rekao je.
Troskot je dodao da bismo već trebali zaustaviti uvoz otpadnog, tog smeća koje dolazi izvana, ali i onemogućiti hrvatskim kompanijama da na ovakav način ispražnjavaju svoja skladišta.
"Takve stvari nisu napravljene kao nekakvi preduvjeti, odnosno prvi nekakvi signali da je Vlada zapravo konačno došla do spoznaje da se radi o ekološkoj kataklizmi koju su zapravo oni uzrokovali na institucionalnoj, zakonodavnoj, dakle, i na razini ministarstava i najviših, zapravo, osoba unutar Vlade koji su u tome direktno sudjelovali i za to, vrlo vjerojatno, što sada vidimo, i dobili apanažu. Ne vidim da se zapravo razgovara i o hrvatskim kompanijama. Nekako je rasprava dosta otišla prema talijanskim kompanijama, što stoji", rekao je.
Naglasio je da je državni vrh danas po treći put izdao Ličane. "Prvi put kada je zapravo taj otpad iskipan. Drugi put kada su ljudi morali sami plaćati, zapravo, testove na tom dijelu, od tla pa na kraju dana i voda. I sad, treći put kada se i dovelo do ovakve razine gdje se na nacionalnoj razini zapravo sada govori da mi imamo černobilsku ekološku zonu, doslovno o tome govorimo, da vi imate izostanak premijera koji nije ni bio u Lici kao počasni građanin Like, ili s druge strane predsjednika države koji je kao takav, dakle, itekako je važna njegova uloga u nacionalnoj sigurnosti građana, da oni nisu prisutni, zapravo pokazuje njihovu neozbiljnost i zapravo inertnost, gdje svaki, zapravo, gubitak sata sada može dodatno pogoršati situaciju u smislu podzemnih voda s kojima se natapa zemljište, s kojima se napaja stoka, ili s druge strane da te otrovne kemikalije dođu do slavina, zapravo, u Gospiću, u Otočcu", rekao je i dodao da su tamo već prisutne, ali su još uvijek ispod dozvoljene razine.
"Mislim da je situacija i više nego ozbiljna i da se s ovakvom jednom nonšalantnošću tako postavlja da to nije proglašeno izvanredno stanje, da se ne zaustavlja uvoz, da se ne proglašavaju zakoni, odnosno koji su zapravo i doveli do ovoga, je nešto što je u najmanju ruku začuđujuće, mada to narod gleda", poručio je.
"Da je vrh apatičan vam najbolje pokazuje, dakle, presica od samog premijera kad je nastala ta kriza, odnosno kad je on, zapravo, njegova vladajuća stranka konačno došla do njih, da su odlučili reagirati, i rekao da eto, oni svi histeriziraju, da je tamo panika i tako dalje, a zapravo bio je teroristički čin, dakle, nad Likom, u kojem je i on sudjelovao zajedno sa svojim institucijama", rekao je.
"Ovo je sigurno prijelomna točka gdje neće biti ista Hrvatska prije slučaja Gospić i nakon, jer je upravo Gospić Pandorina kutija, iako je već, što smo rekli, černobilska ekološka zona, dakle, Pandorina kutija koja je pokazala da je Vlada, zapravo, sa svojim ponašanjem od Hrvatske napravila veliko odlagalište", kazao je.
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