Ivica Kukavica (DP) osudio je napade koji dolaze s ljevice da njegova stranka provodi ustašizaciju Hrvatske naglasivši da oporbeni čelnici s te strane političkog spektra uporno radikaliziraju situaciju i pokušavaju nametnuti privid ustašizacije Hrvatske, a koja u stvarnosti ne postoji.
Predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Ivica Kukavica osudio je u četvrtak na konferenciji za novinare u Saboru napade na Vladu RH koji dolaze od stranaka i političara s lijevog političkog spektra, kao i prozivke za navodnu ustašizaciju Hrvatske koju provodi Domovinski pokret.
Podsjetio je kako je prije nekoliko dana na sjednicu Županijske skupštine Splitsko dalmatinske županije vijećnica SDP-a Ružica Jakšić došla okićena zvijezdom petokrakom, dok u isto vrijeme gradonačelnica Supetra Ivana Marković, također iz redova SDP-a, kaže, proziva vladajuću većinu i Domovinski pokret za ustašizaciju i radikalizaciju, a u svome gradu briše murale oslikane u spomen HOS-u.
"Ne možemo s Možemo i SDSS-om"
Mi u Domovinskom pokretu, ističe, od prvog dana imamo jasne i nedvosmislene politike, od kojih je među ključnima ona da zbog nepremostivih ideoloških razlika ne možemo biti dio vladajuće većine sa SDSS-om i Možemo!.
"Svojim biračima smo obećali uklanjanje mauzoleja Vukašinu Šoškočaninu, što smo i učinili. Za nas su temelj Hrvatske Domovinski rat i njegove postrojbe, koje oporbene stranke na čelu s Možemo! pokušavaju prikazati ustaškima. Istu retoriku imaju i neki političari iz susjednih zemalja, poput Aleksandra Vučića ili gradonačelnika Banja Luke'”, upozorio je Kukavica.
"Nikad nećemo dopustiti da se HOS naziva ustaškom postrojbom"
Zabrinjava ga, kaže, činjenica da takva retorika sve više uzima maha. Poručio je kako su napadi na DP neutemeljeni jer kao stranka jasno osuđuju sve totalitarne režime. '”S druge strane, od Možemo!, SDP-a, Dalije Orešković ili Marijane Puljak nikada nismo čuli osudu onoga što su komunisti činili od 1945. nadalje'”, ocijenio je.
Stoga, kako je rekao, osuđuje izjave oporbenih čelnika koji uporno radikaliziraju situaciju i pokušavaju nametnuti privid ustašizacije Hrvatske, a koja u stvarnosti ne postoji. Naglasio je da nikada neće dopustiti da se dragovoljačke postrojbe iz 1991., koje su bile prva brana velikosrpskoj agresiji, nazivaju ustaškima ili fašističkima.
'”Jasno poručujemo da će Domovinski pokret, kao dio vladajuće većine, uvijek braniti temelje današnje Hrvatske i žrtvu hrvatskih branitelja. Odlučno odbacujemo bilo kakve političke imputacije oporbe o ustašizaciji Hrvatske, a Domovinski rat zovemo samo jednim imenom, a to je čisto domoljublje'”, istaknuo je Kukavica.
