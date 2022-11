Jakšić: Na kraju dana od nas se očekuje da klečimo pred Orbanom i MOL-om

Podijeli:







Izvor: N1

Mišel Jakšić, saborski zastupnik SDP-a i predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe gostovao je u Newsroomu u kojem je komentirao aferu u Ini.

“Do petka kolega Krunoslav Katičić i ja moramo vidjeti koje su to teme i ljudi koje bismo pozvali na sjednicu Odbora za pravosuđe. Nakon toga s tim prijedlogom idemo pred odbor. Ukoliko se prijedlog izglasa, idemo dalje, ako ne prođe, onda ćemo barem znati kako HDZ gleda na cijeli taj slučaj. No, nije ovo jedan slučaj, to je rasprava o zaštiti hrvatskih energetskih i gospodarskih interesa”, rekao je Jakšić.

Navodi kako je procjena SDP-a da je potrebna sjednica Odbora za pravosuđe.

“Mi moramo dobiti odgovore i od ministra pravosuđa Ivana Malenice, Glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek i predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića jer smo došli u situaciju gdje temeljem presuda hrvatskih pravosudnih tijela trebamo štititi interese hrvatske države u Ini”, rekao je te dodao: “Tu hrvatskih interesa više nema, oni su iščezli i nestali. Ne bih tumačio stavove HDZ-a, ali danas nismo zatvorili vrata razgovoru i dogovoru i već je to jedan dobar korak”.

Navodi kako bi HDZ-u i Andreju Plenkoviću trebalo biti u interesu da rasprava dođe u Sabor na matična radna tijela i da svi nađemo konsenzus što Hrvatska želi raditi s Inom. Došlo je do jedne koruptivne situacije, ali do nje je došlo jer smo predali sva upravljačka prava MOL-u i cijeli biznis energetskih operacija hrvatske vode Viktor Orban i MOL”, rekao je.

Jakšić kaže da je bitno da svi zajedno donesemo neke zaključke i borimo se za njih.

“Iako postoji neki strah o svjedočenju Zlate Hrvoj Šipek ili Radovana Dobronića, on je apsolutno promašen. Oni će morati podnijeti svoja izvješća u Saboru, oni to neće moći izbjeći. To se može eventualno odgoditi na 2,3 tjedna”, rekao je pa dodao: “U Saboru sjede zastupnici koji su tamo temeljem volje građana ove zemlje i ne postoje ugodne ili malo ugodne teme, ne mogu oni reći ‘to nam nije baš ugodno pa mi to ne bi'”.

Navodi kako je apsolutno neprimjereno da teme izuzetno važne za državu netko želi maknuti iz Sabora.

“Zato nam se događaju korupcijske afere, jer tamo gdje bi se trebalo odlučivati, tamo se ne odlučuje. Moje je osobno očekivanje da ćemo konačno krenuti u smjeru toga da utvrdimo jesmo li spremni ići u to da dokažemo da su ti ugovori ništetni”, kazao je.

Kaže kako zahvaljujući tome imamo dvije zatvorene rafinerije i to da Viktor Orban dirigira kako će se Hrvatska ponašati.

“Vidimo kako se prema svojoj energetskoj politici postavlja primjerice Njemačka koja je puno razvijenija. Od nas se očekuje na kraju dana da klečimo pred Orbanom i MOL-om”, rekao je te dodao: “Plenković je svjestan da su na Ini padali brojni političari i da je ovo očito jedan popriličan break up point njegove vladavine. Nadam se da je postao svjestan da više nema uzmaka pred zaštitom hrvatskih nacionalnih interesa”.

