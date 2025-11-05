Jandroković: Možemo sedam dana vodi hajku protiv mene

"Iako Možemo! u prijedlogu izmjena Poslovnika navodi da trenutni Poslovnik ne predviđa mogućnost kojom bi se sankcioniralo sprječavanje širenja nacističke i fašističke ideologije, taj saborski Klub sedam dana vodi hajku protiv mene; i optužuje me da sam odgovoran za organiziranje okruglog stola o ustaškom logoru Jasenovac, i da sam ga ja mogao spriječiti jer, kažu, 'imam takvu moć' ", izjavio je Gordan Jandroković novinarima nakon sjednice Predsjedništva Hrvatskog sabora.