„Oni pokušavaju, iako su oporba, i kroz tu vrstu komunikacije stvoriti kod građana dojam da su oni ispravni, da su kandidati koje oni predlože profesionalni i stručni, a oni drugi koji dolaze kao prijedlog vladajuće većine su isključivo vezani za politiku, što jednostavno nije istina. U konačnici, pogledajte sastav Ustavnog suda, mi ćemo inzistirati na stručnosti, da to budu profesionalci koji su se dokazali u dosadašnjem radu, a kako će se postaviti oni to ćemo vidjeti”, istaknuo je Jandroković.