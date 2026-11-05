GEOPOLITIČKE OKOLNOSTI
Jandroković se u Ankari sastao s predsjednikom Velike narodne skupštine Republike Turske
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković boravi u službenom posjetu Republici Turskoj tijekom kojeg se u Ankari sastao s predsjednikom Velike narodne skupštine Republike Turske Numanom Kurtulmuşom.
"Predsjednici dvaju parlamenata ocijenili su odnose Republike Hrvatske i Republike Turske izvrsnima. U aktualnim, izuzetno zahtjevnim geopolitičkim okolnostima vrlo je bitno jačati bilateralna partnerstva s prijateljskim državama, što Hrvatska i Turska svakako jesu", kazao je predsjednik Jandroković.
Važan aspekt odnosa dviju zemlja predstavlja i savezništvo unutar NATO-a te kontinuirano kvalitetna suradnja u različitim multilateralnim formatima. Pritom su se predsjednici posebno osvrnuli na Inicijativu triju mora, kojoj je Turska strateški partner, ocijenivši taj format iznimno vrijednim okvirom za dodatno unapređenje suradnje dviju država. Predsjednik Hrvatskoga sabora podsjetio je i na Parlamentarni summit Inicijative održan u Zagrebu krajem ožujka ove godine, na kojem je sudjelovao i predsjednik Velike narodne skupštine Republike Turske.
"Međuparlamentarna dimenzija suradnje dviju država obostrano je istaknuta kao važan mehanizam daljnjeg jačanja bilateralnih odnosa, koji pomaže dodatno ojačati veze između građana Hrvatske i Turske. Na sastanku su potaknuti i učestaliji susreti različitih parlamentarnih odbora, kao i skupina prijateljstva u dvama parlamentima. Ujedno, predsjednik Hrvatskoga sabora", uputio je predsjedniku Velike narodne skupštine Republike Turske Numanu Kurtulmuşu poziv u uzvratni službeni posjet Republici Hrvatskoj.
U razgovoru o gospodarskoj suradnji predsjednik Jandroković istaknuo je kako je Turska jedan od ključnih gospodarskih i trgovinskih partnera Hrvatske izvan Europske unije. Robna razmjena u 2025. dosegla je rekordan iznos od gotovo 1,4 milijarde američkih dolara, što je povećanje od približno 40 posto. Značajna su ulaganja turskih tvrtki u Hrvatsku, osobito u sektorima turizma, bankarstva, petrokemijske industrije, brodogradnje te području obnovljivih izvora energije.
Dodatno, predsjednik Jandroković istaknuo je potencijal daljnjeg jačanja suradnje i međusobnih ulaganja u područjima energetike, strojarstva, informacijskih tehnologija, poljoprivrede i prehrambene industrije, kao i na različitim infrastrukturnim i građevinskim projektima.
Poseban naglasak tijekom razgovora stavljen je na suradnju dviju država u području obrane, gdje su posljednjih godina ostvareni značajni konkretni iskoraci. Primjerice, Hrvatska je za potrebe vlastitih oružanih snaga nabavila važne vojne sustave od turskih tvrtki Baykar i Aselsan. Zajednička je ocjena kako su kvaliteta, stručnost te rastuće tehnološke sposobnosti tvrtki iz obrambene industrije dviju država izvrsna podloga za nastavak konkretne suradnje.
U kontekstu aktualnih sigurnosnih izazova u svijetu, istaknuta je važnost partnerskog djelovanja u okviru NATO-a te nužnog zajedničkog doprinosa očuvanju globalnog mira i stabilnosti. U dijelu razgovora o stanju u Ukrajini, obostrano je potvrđena potpora suverenitetu i teritorijalnom integritetu te države.
Ujedno, predsjednik Kurtulmuş osvrnuo se na izuzetno zahtjevnu političko-sigurnosnu situaciju u okruženju te države i njenim posljedicama po tursko društvo.
Govoreći o stanju u hrvatskom susjedstvu predsjednik Jandroković istaknuo je kako su dugoročna stabilnost te regije i njena europska budućnost u strateškom interesu Hrvatske. U Bosni i Hercegovini stabilnost i stvarna funkcionalnost države izravno su povezane s afirmacijom ustavnih načela jednakopravnosti i kvalitetnom suradnjom triju konstitutivnih naroda.
Završno je predsjednik Kurtulmuş zahvalio Hrvatskoj na značajnoj pomoći nakon katastrofalnog potresa koji je pogodio Tursku 2023., posebno istaknuvši financiranje izgradnje dviju škola u potresom pogođenim područjima, a pozdravio je i planove za izgradnju treće škole u nadolazećem razdoblju. Ukupan kapacitet triju škola je 6000 učenika, a prilagođene su i djeci koja su u potresu pretrpjela teže ozljede.
Uoči sastanka s turskim kolegom Kurtulmuşom predsjednik Jandroković s izaslanstvom je posjetio mauzolej Mustafe Kemala Ataturka Anıtkabir, gdje je položio vijenac uime Hrvatskoga sabora.
U izaslanstvu predsjednika Hrvatskoga sabora tijekom službenog posjeta Republici Turskoj su i potpredsjednik Hrvatskoga sabora i voditelj Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatska – Turska, Armin Hodžić te član Odbora za međuparlamentarnu suradnju, saborski zastupnik Maksimilijan Šimrak.
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