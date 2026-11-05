Jandroković se u Ankari sastao s predsjednikom Velike narodne skupštine Republike Turske

Završno je predsjednik Kurtulmuş zahvalio Hrvatskoj na značajnoj pomoći nakon katastrofalnog potresa koji je pogodio Tursku 2023., posebno istaknuvši financiranje izgradnje dviju škola u potresom pogođenim područjima, a pozdravio je i planove za izgradnju treće škole u nadolazećem razdoblju. Ukupan kapacitet triju škola je 6000 učenika, a prilagođene su i djeci koja su u potresu pretrpjela teže ozljede.