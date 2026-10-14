privedeno je 11 osoba
VIDEO / Policija upala u prostorije turske televizije koja kritizira Erdogana, prekinuto emitiranje programa
Turska policija upala je u sjedište jednog od najgledanijih informativnih televizijskih kanala u Turskoj i prekinula njegovo emitiranje uživo.
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Oporbeno orijentirana televizija Halk TV priopćila je da njezini zaposlenici u srijedu ujutro nisu mogli ući u zgradu u Istanbulu. Vlasti su također imenovale novog upravitelja koji će voditi televiziju.
Prema izvješćima turskih medija, policija zadužena za financijski kriminal pretraživala je zgradu, a tijekom racije povezane s vlasnikom televizije privedeno je 11 osoba.
Riječ je o najnovijem u nizu obračuna s medijima koji se smatraju kritičnima prema turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoğanu i njegovoj vladi, prenosi BBC.
Prije dva tjedna vlasti su zatvorile jedan od vodećih informativnih portala zbog onoga što su nazvale „LGBT propagandom”.
Informativni program televizije Halk TV, kao i prijenosi uživo na njezinu YouTube kanalu, u srijedu rano ujutro bili su nedostupni.
Halk TV'ye şafak baskını: Polis yayını kesti, kayyım atandı, en az 11 gözaltı https://t.co/CQAdysGIHn pic.twitter.com/Obgmyq1sA5— velev (@velevnews) October 14, 2026
Mnogi u Turskoj smatraju da je ta televizija bliska oporbenoj Republikanskoj narodnoj stranci (CHP). Često kritizira Erdoğanovu vladajuću Stranku pravde i razvoja (AKP).
Prema pisanju turskih medija, tužitelji su priopćili da su izdani nalozi za uhićenje 17 osoba u sklopu istrage protiv predsjednika uprave Halk TV-a Cafera Mahiroğlua zbog sumnje na podmićivanje, namještanje natječaja i pranje novca.
Mahiroğlu, koji se prema dostupnim informacijama u trenutku policijske akcije nije nalazio u zemlji, objavio je na društvenim mrežama da je među privedenima i sedmero članova njegove obitelji.
"Danas je mračan dan za Tursku”, rekao je u videoporuci. "Pravo javnosti na informiranje oduzima se iz političkih razloga.”
Istanbulska odvjetnička komora osudila je taj potez, istaknuvši da se dogodio samo nekoliko sati prije nego što je Ekrem İmamoğlu, kojeg mnogi smatraju najvećim Erdoğanovim političkim suparnikom, trebao započeti iznošenje obrane na sudu u postupku zbog optužbi za korupciju. İmamoğlu se zbog tog slučaja nalazi u zatvoru više od godinu dana.
Özgür Özel, čelnik oporbene Nove stranke, nazvao je policijsku akciju „slabim i kukavičkim potezom”.
"Upasti u televizijsku kuću u policijskoj raciji u zoru i imenovati povjerenika nešto je što rade samo diktatori”, napisao je na društvenim mrežama.
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