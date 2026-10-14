VIDEO / Policija upala u prostorije turske televizije koja kritizira Erdogana, prekinuto emitiranje programa

Istanbulska odvjetnička komora osudila je taj potez, istaknuvši da se dogodio samo nekoliko sati prije nego što je Ekrem İmamoğlu, kojeg mnogi smatraju najvećim Erdoğanovim političkim suparnikom, trebao započeti iznošenje obrane na sudu u postupku zbog optužbi za korupciju. İmamoğlu se zbog tog slučaja nalazi u zatvoru više od godinu dana.