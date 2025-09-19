GDJE IM JE GLAVA?
Je li Milanovićeva kritika SDP-u ciljala šire od njihovih eurozastupnika? Analitičar: "To im neće dobro sjesti"
U četvrtak se predsjednik Republike Zoran Milanović osvrnuo na glasovanje hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu (EP) o zabrani izvoza oružja Izraelu iz Europske unije.
"Kako je glasala hrvatska delegacija? Čini mi se da glasaju bez ikakve koordinacije s SDP-om i, želim vjerovati, bez koordinacije s HDZ-om. Ne želim vjerovati da je Plenković dopustio da mu ljudi u EP-u do jednog glasaju protiv embarga na izvoz oružja za Izrael. Kompletan Klub HDZ-a i ovaj iz DP-a su glasali protiv, SDP je glasao suzdržano, ni oni ne znaju gdje im je glava. Kao građanin Hrvatske i predsjednik htio bih čuti razlog zašto to rade. Primaju li od nekoga poticaje", rekao je Milanović.
HDZ se ruga SDP-u
HDZ se na društvenim mrežama požurio narugati SDP-u jer ih je njihov bivši predsjednik 'naribao' dok je pohvalio Gordana Bosanca, eurozastupnika Možemo!, koji je glasao za embargo na izvoz oružja Izraelu.
"Od uobičajenih nasrtaja na HDZ i premijera Andreja Plenkovića čini nam se da je daleko veća vijest to što je PRH Milanović napao SDP-ove eurozastupnike jer su bili suzdržani po pitanju embarga za Izrael. Ustvrdio je da SDP ne zna gdje mu je glava...", stoji u objavi HDZ-a na društvenim mrežama.
Iako je Milanovićeva kritika bivšoj stranci bila upućena povodom glasovanja u Europskom parlamentu, ipak zvuči da je svojim sadržajem - "ne znaju gdje im je glava" - ciljala i šire na politiku stranke, ne samo na konkretan povod.
"On je i najjače lice i najveći uteg SDP-a"
Komunikacijski stručnjak i politički komentator Jerko Trogrlić smatra da se može shvatiti kao kritika vodstvu SDP-a.
"Već godinama pa i dva desetljeća unatrag Milanović je najjače lice koje SDP ima, neovisno o tome je li bio predsjednik stranke ili je, kao sada, nestranački predsjednik Republike. Vidjeli smo i na prošlim parlamentarnim izborima da je SDP išao s njim u pokušaju da smijeni HDZ s vlasti. No on je i najveći uteg SDP-u. Svaki je predsjednik stranke koji je došao nakon njega morao paziti kakav odnos ima s njim. Istovremeno, Milanović više nema ambiciju preuzeti tu ulogu niti ulogu lidera današnje opozicije. U tom smislu, svaka njegova izjava i gesta koja nije u skladu s politikama ili promišljanjima SDP-a, pretvara se u svojevrsni uteg. Zato se ova njegova izjava može doživjeti i kao izravna kritika vodstvu stranke i Siniši Hajdašu Dončiću."
"Moguće da ih je htio prodrmati"
Nije isključeno da je Milanović svojom izjavom, točnije - jednom rečenicom upućenom SDP-u, pokušao prodrmati bivšu stranku koja je u razdoblju traženja i preslagivanja (raspuštene su organizacije u najvećim gradovima) nakon loših rezultata na parlamentarnim i lokalnim izborima.
"Milanović se često javlja kao vanjski faktor u SDP-u, ali ne zavaravajmo se - kao vrlo bitan, zapravo najbitniji faktor u toj stranci. Hajdašu Dončiću ova kritika sigurno neće dobro sjesti. S druge strane, činjenica je da su mjeseci koji slijede jako važni i za Hajdaša Dončića i za stranku. Moguće da ih je Milanović tom izjavom hitio prodrmati, ali ne vjeruje da im je napravio neku veliku korist", smatra Trogrlić.
Nakon što je osvojio svoj drugi i posljednji predsjednički mandat, Milanović komotnije može kritizirati matičnu stranku.
"U prvom mandatu je prema SDP-u bio pristojni stari član stranke. Međutim, sada je u drugoj poziciji i svojim izjavama i gestama često im zna zakomplicirati život", kazao je Trogrlić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare