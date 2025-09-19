Je li Milanovićeva kritika SDP-u ciljala šire od njihovih eurozastupnika? Analitičar: "To im neće dobro sjesti"

"Već godinama pa i dva desetljeća unatrag Milanović je najjače lice koje SDP ima, neovisno o tome je li bio predsjednik stranke ili je, kao sada, nestranački predsjednik Republike. Vidjeli smo i na prošlim parlamentarnim izborima da je SDP išao s njim u pokušaju da smijeni HDZ s vlasti. No on je i najveći uteg SDP-u. Svaki je predsjednik stranke koji je došao nakon njega morao paziti kakav odnos ima s njim. Istovremeno, Milanović više nema ambiciju preuzeti tu ulogu niti ulogu lidera današnje opozicije. U tom smislu, svaka njegova izjava i gesta koja nije u skladu s politikama ili promišljanjima SDP-a, pretvara se u svojevrsni uteg. Zato se ova njegova izjava može doživjeti i kao izravna kritika vodstvu stranke i Siniši Hajdašu Dončiću."