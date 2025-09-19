Oglas

GDJE IM JE GLAVA?

Je li Milanovićeva kritika SDP-u ciljala šire od njihovih eurozastupnika? Analitičar: "To im neće dobro sjesti"

author
Miroslav Filipović
|
19. ruj. 2025. 21:53
29.11.2024., Sibenik - Zapocelo prikupljanje potpisa sa predsjednicku kampanju Zorana Milanovica Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavić/PIXSELL/ilustracija

U četvrtak se predsjednik Republike Zoran Milanović osvrnuo na glasovanje hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu (EP) o zabrani izvoza oružja Izraelu iz Europske unije.

Oglas

"Kako je glasala hrvatska delegacija? Čini mi se da glasaju bez ikakve koordinacije s SDP-om i, želim vjerovati, bez koordinacije s HDZ-om. Ne želim vjerovati da je Plenković dopustio da mu ljudi u EP-u do jednog glasaju protiv embarga na izvoz oružja za Izrael. Kompletan Klub HDZ-a i ovaj iz DP-a su glasali protiv, SDP je glasao suzdržano, ni oni ne znaju gdje im je glava. Kao građanin Hrvatske i predsjednik htio bih čuti razlog zašto to rade. Primaju li od nekoga poticaje", rekao je Milanović.

HDZ se ruga SDP-u

HDZ se na društvenim mrežama požurio narugati SDP-u jer ih je njihov bivši predsjednik 'naribao' dok je pohvalio Gordana Bosanca, eurozastupnika Možemo!, koji je glasao za embargo na izvoz oružja Izraelu.

"Od uobičajenih nasrtaja na HDZ i premijera Andreja Plenkovića čini nam se da je daleko veća vijest to što je PRH Milanović napao SDP-ove eurozastupnike jer su bili suzdržani po pitanju embarga za Izrael. Ustvrdio je da SDP ne zna gdje mu je glava...", stoji u objavi HDZ-a na društvenim mrežama.

Iako je Milanovićeva kritika bivšoj stranci bila upućena povodom glasovanja u Europskom parlamentu, ipak zvuči da je svojim sadržajem - "ne znaju gdje im je glava" - ciljala i šire na politiku stranke, ne samo na konkretan povod.

"On je i najjače lice i najveći uteg SDP-a"

Komunikacijski stručnjak i politički komentator Jerko Trogrlić smatra da se može shvatiti kao kritika vodstvu SDP-a.

"Već godinama pa i dva desetljeća unatrag Milanović je najjače lice koje SDP ima, neovisno o tome je li bio predsjednik stranke ili je, kao sada, nestranački predsjednik Republike. Vidjeli smo i na prošlim parlamentarnim izborima da je SDP išao s njim u pokušaju da smijeni HDZ s vlasti. No on je i najveći uteg SDP-u. Svaki je predsjednik stranke koji je došao nakon njega morao paziti kakav odnos ima s njim. Istovremeno, Milanović više nema ambiciju preuzeti tu ulogu niti ulogu lidera današnje opozicije. U tom smislu, svaka njegova izjava i gesta koja nije u skladu s politikama ili promišljanjima SDP-a, pretvara se u svojevrsni uteg. Zato se ova njegova izjava može doživjeti i kao izravna kritika vodstvu stranke i Siniši Hajdašu Dončiću."

"Moguće da ih je htio prodrmati"

Nije isključeno da je Milanović svojom izjavom, točnije - jednom rečenicom upućenom SDP-u, pokušao prodrmati bivšu stranku koja je u razdoblju traženja i preslagivanja (raspuštene su organizacije u najvećim gradovima) nakon loših rezultata na parlamentarnim i lokalnim izborima.

02.06.2007., zagreb - Izvanredna izborna skupstina za predsjednika SDP-a. rPhoto: Jurica Galoic/PIXSELL
Jurica Galoić/PIXSELL/ilustracija

"Milanović se često javlja kao vanjski faktor u SDP-u, ali ne zavaravajmo se - kao vrlo bitan, zapravo najbitniji faktor u toj stranci. Hajdašu Dončiću ova kritika sigurno neće dobro sjesti. S druge strane, činjenica je da su mjeseci koji slijede jako važni i za Hajdaša Dončića i za stranku. Moguće da ih je Milanović tom izjavom hitio prodrmati, ali ne vjeruje da im je napravio neku veliku korist", smatra Trogrlić.

Nakon što je osvojio svoj drugi i posljednji predsjednički mandat, Milanović komotnije može kritizirati matičnu stranku.

"U prvom mandatu je prema SDP-u bio pristojni stari član stranke. Međutim, sada je u drugoj poziciji i svojim izjavama i gestama često im zna zakomplicirati život", kazao je Trogrlić.

Teme
Jerko Trogrlić N1 teme SDP Siniša Hajdaš Dončić Zoran Milanović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ