Trogrlić: Ova jesen je jesen istine za SDP i Hajdaša kao lidera te stranke

Jerko Trogrlić, komunikacijski stručnjak, bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao početak jesenskog zasjedanja Sabora. Na početku se osvrnuo na to koliko je čvrsta parlamentarna većina s Domovinskim pokretom.
"Parlamentarna većina je najčvršća što može biti upravo zato što je manji partner jednostavno netko kome u ovom trenutku na nikakav način ne odgovaraju izbori. U tom smislu imamo mirnu jesen. Naravno, u politici se sve može promijeniti, ali ne očekujem nikakvu političku neizvjesnost", kaže Trogrlić.
Odgovorio je i na pitanje tko je u ovom trenutku lider opozicije i postoji li uopće.
"Ne postoji. To se očekuje svakako od Siniše Hajdaša Dončića. Em je rejtingom SDP najjača opozicijska stranka, em je Hajdaš Dončić novo lice i od njih se očekuje da pokrenu inicijativu i vidi se da oni to pokušavaju, ali za sada im ne ide najbolje i ova jesen je zapravo jesen istine za njega kao lider i za njih kao stranku", kaže Trogrlić.
Trogrlić je komentirao i ulogu DP-a i Penave odnosno mogu li ucijeniti ili pokušati voditi politiku ili ispuniti neka od svojih obećanja koja su dali biračima.
"Mislim da je tu više dobra volja Plenkovića da im dozvoli da prežive i da opstanu na političkom spektru jer mu nije u interesu ih uništiti. Njihova pozicija za ucjenjivanje je minimalna. Ako Plenković bude mudar, dozvolit će im da opstanu i da imaju nekakav kredibilitet i na idućim izborima", smatra Trogrlić.
Rast desnice u Europi
Trogrlić se osvrnuo i na rast desnice u Europi, ali i na situaciju s desnicom u Hrvatskoj. Odgovorio je na pitanje koja je vodeća desna stranka u Hrvatskoj.
"U ovom trenutku je Most taj koji ima određenu prednost. U Hrvatskoj nemamo poplavu ili rast snaga desnih stranaka pogotovo ekstremno desnih", zaključio je Trogrlić.
