Usvojena Rezolucija o Gazi, Picula: "HDZ nije podržao nijedan zahtjev pa ni onaj za prekidom vatre"

“U tekstu rezolucije za koji smo glasali o Gazi piše kako se potiče sve države članice da se usklade sa Zajedničkim stajalištem Vijeća o kontroli izvoza oružja i da dosljedno primjenjuju u njemu utvrđena načela te da se zaustavi izvoz oružja zbog rizika da će se roba koja se izvozi upotrijebiti za počinjenje ratnih zločina ili teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava”, istaknuo je.