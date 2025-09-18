Usvojena Rezolucija o Gazi, Picula: "HDZ nije podržao nijedan zahtjev pa ni onaj za prekidom vatre"

Europski parlament usvojio je Rezoluciju o Gazi, kojom se osuđuje humanitarna katastrofa, poziva na prekid vatre, dostavu pomoći i priznanje Palestine. Dokument, čiji su predlagatelji bili i Zeleni i socijaldemokrati označava važnu političku pobjedu grupacije S&D i potvrđuje dugogodišnji stav SDP-a o rješenju s dvije države kao jedinom putu prema trajnom miru.
Europski parlament izglasao je Rezoluciju o Gazi, što predstavlja veliku pobjedu grupacije Socialists and Democrats Group in the European Parliament koja je bila jedan od predlagatelja dokumenta – objavio je na Facebooku SDP-ov eurozastupnik Tonino Picula.
Kako je istaknuo, riječ je o prvoj rezoluciji u više godina koja jasno osuđuje humanitarnu katastrofu te poziva na sankcije Izraelu i priznavanje Palestine, jer, kako se više puta naglašavalo, samo rješenje s dvije države može osigurati trajan mir u regiji.
Today we are presenting our proposals to the Council to suspend trade concessions with Israel and to place sanctions on extremist ministers of the Israeli government and on violent settlers.— European Commission (@EU_Commission) September 17, 2025
The horrific events taking place in Gaza on a daily basis must stop.
There needs to be… pic.twitter.com/gfQqfVi2Gm
Na što se odnosi Rezolucija o Gazi?
Rezolucijom je upućen poziv na hitan prekid vatre i dostavu humanitarne pomoći. “Zbog svega navedenog, svi SDP-ovi zastupnici u Europskom parlamentu glasali su ¸za tekst Rezolucije”, napisao je Picula.
Dodao je da je to principijelan stav koji SDP ima već godinama, za razliku od zastupnika iz redova HDZ-a koji nisu podržali nijedan od zahtjeva, osobito one o prekidanju vatre, zaustavljanju humanitarne katastrofe te suspenziji odnosa s Izraelom.
Vojni embargo izvan okvira glasanja
Picula je u objavi pojasnio i pitanje glasanja o amandmanima koji spominju vojni embargo protiv Izraela. Kako navodi, njihov sadržaj nije dio teksta same rezolucije te je kao takav bio izvan okvira glasanja.
“U tekstu rezolucije za koji smo glasali o Gazi piše kako se potiče sve države članice da se usklade sa Zajedničkim stajalištem Vijeća o kontroli izvoza oružja i da dosljedno primjenjuju u njemu utvrđena načela te da se zaustavi izvoz oružja zbog rizika da će se roba koja se izvozi upotrijebiti za počinjenje ratnih zločina ili teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava”, istaknuo je.
Na kraju je naglasio da on osobno, kao i SDP, kontinuirano zagovara priznanje Palestine i jasnu osudu nasilja Izraela nad Palestinom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
