HDZ: Milanović tvrdi da SDP ne zna gdje mu je glava. To je veća vijest od uobičajenih napada na premijera

Europski parlament izglasao je Rezoluciju o Gazi, ali zbog jednog detalja predsjednik Zoran Milanović prozvao je SDP, što je kod HDZ-a izazvalo otvoreno likovanje.
"Od uobičajenih nasrtaja na HDZ i premijera Andreja Plenkovića čini nam se da je daleko veća vijest to što je PRH Milanović napao SDP-ove eurozastupnike jer su bili suzdržani po pitanju embarga za Izrael. Ustvrdio je da SDP ne zna gdje mu je glava. I odmah pohvalio možemovskog aktivista u Europskog parlamentu Gordana Bosanca jer je glasovao onako kako bi glasovala i komunistička Jugoslavija - da još uvijek postoji", stoji u objavi HDZ-a na društvenim mrežama.
Dok je SDP uistinu bio suzdržan kod glasanja o vojnom embargu Izraela, svi eurozastupnici te stranke su glasali za usvajanje Rezolucije o Gazi.
"Što se tiče Hrvatske, to je pitanje obraza i nije nevažno kako će hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu glasati. Oni predstavljaju Hrvatsku i vraćaju se u Hrvatsku i tu polažu račune", komentirao je Milanović i kritizirao glasanje hrvatskih zastupnika u EP o amandmanu kojim se tražio embargo na izvoz oružja Izraelu:
"Ne želim vjerovati da je Plenković dopustio da mu ljudi u EP-u glasaju protiv embarga na izvoz oružja za Izrael. Kompletan Klub HDZ-a i ovaj iz DP-a su glasali protiv, SDP je glasao suzdržano. Kao građanin Hrvatske i predsjednik htio bih čuti razlog zašto to rade. Zašto je Gordan Bosanac glasao za jasno mi je jer tako bi trebao glasati svaki normalan čovjek."
Eurozastupnik Tonino Picula (SDP) se također oglasio o situaciji. Potvrdio je da su on i stranački kolege bili za usvajanje Rezolucije, no nije objasnio dio oko embarga i suzdržanosti.
"Što se tiče glasanja o amandmanima koji spominju vojni embargo protiv Izraela, njihov sadržaj nije dio teksta same rezolucije te je kao takav bio izvan okvira glasanja. Dapače, u tekstu rezolucije za koji smo glasali o Gazi piše kako se potiče sve države članice da se usklade sa Zajedničkim stajalištem Vijeća o kontroli izvoza oružja i da dosljedno primjenjuju u njemu utvrđena načela te da se zaustavi izvoz oružja zbog rizika da će se roba koja se izvozi upotrijebiti za počinjenje ratnih zločina ili teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava", navodi Picula.
