Jean-Michel Nicolier bit će pokopan u četvrtak u Vukovaru

Pokop Jeana-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca ubijenog na Ovčari 1991., čiji su posmrtni ostaci indentificirani u srijedu u vukovarskoj bolnici, održat će se u četvrtak 6. studenog na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja.
Nicolier, Batarelo, Gašpar
Nicolierovi posmrtni ostaci pronađeni su u grobnici na Ovčari, stotinjak metara od hangara u kojem je 1991. bio zatočen zajedno s brojnim drugim hrvatskim braniteljima. Uz njega, pronađeni su i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Josipa Batarela i Zorislava Gašpara.
Pokop će se održati u 13 sati.
Sudjelovao u obrani Sajmišta
Jean-Michel Nicolier (1966.-1991.) francuski dragovoljac i hrvatski branitelj u Domovinskom ratu, došao je u ljeto 1991. u Hrvatsku i aktivno se uključio u obranu od velikosrpske agresije.
U Vukovaru je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani gradske četvrti Sajmišta. Ranjen je 9. studenoga 1991. i prevezen u vukovarsku bolnicu.
Nakon okupacije Vukovara i ulaska JNA i srpskih paravojnih postrojba u bolnicu, Nicolier je odveden zajedno s ostalim hrvatskim ranjenicima, braniteljima, bolesnicima, medicinskim osobljem i civilima te je u noći s 20. na 21. studenoga 1991. pogubljen na Ovčari.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
