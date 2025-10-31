Oglas

ubijen na ovčari

Jean-Michel Nicolier bit će pokopan u četvrtak u Vukovaru

Hina
31. lis. 2025. 13:54
Jean Michel Nicolier
Davor Javorovic/PIXSELL

Pokop Jeana-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca ubijenog na Ovčari 1991., čiji su posmrtni ostaci indentificirani u srijedu u vukovarskoj bolnici, održat će se u četvrtak 6. studenog na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, izvijestilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Nicolier, Batarelo, Gašpar

Nicolierovi posmrtni ostaci pronađeni su u grobnici na Ovčari, stotinjak metara od hangara u kojem je 1991. bio zatočen zajedno s brojnim drugim hrvatskim braniteljima. Uz njega, pronađeni su i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Josipa Batarela i Zorislava Gašpara.

Pokop će se održati u 13 sati.

Sudjelovao u obrani Sajmišta

Jean-Michel Nicolier (1966.-1991.) francuski dragovoljac i hrvatski branitelj u Domovinskom ratu, došao je u ljeto 1991. u Hrvatsku i aktivno se uključio u obranu od velikosrpske agresije.

U Vukovaru je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani gradske četvrti Sajmišta. Ranjen je 9. studenoga 1991. i prevezen u vukovarsku bolnicu.

Nakon okupacije Vukovara i ulaska JNA i srpskih paravojnih postrojba u bolnicu, Nicolier je odveden zajedno s ostalim hrvatskim ranjenicima, braniteljima, bolesnicima, medicinskim osobljem i civilima te je u noći s 20. na 21. studenoga 1991. pogubljen na Ovčari.

Teme
Jean-Michel Nicolier ovčara pokop nicoliera

